Lufthansa İdari Personelin %20'sini İşten Çıkarmayı Planlıyor

Lufthansa, idari maliyetleri azaltmak için yaklaşık 15 bin idari personelin yüzde 20'sinin işten çıkarılmasını planlıyor; karar 29 Eylül'de açıklanabilir.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:06
Yönetimden Gelen Tasarruf Hamlesi

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, maliyetleri azaltma amacıyla idari personel üzerinde kapsamlı bir düzenlemeye gitmeyi planlıyor.

Şirket içi toplantıda konuşan CEO Carsten Spohr, idari maliyetlerin %20 oranında düşürülmesi gerektiğini duyurdu. Almanya basınındaki haberlere göre, planın etkileyeceği grubun idari çalışan sayısı yaklaşık 15 bin olarak belirtiliyor.

İşten Çıkarma ve Resmi Takvim

Lufthansa, idari çalışanların yüzde 20'sinin işten çıkarılmasının beklendiği bu plan hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin tasarruf paketine ilişkin detayların 29 Eylül'de düzenlenecek olan sermaye piyasaları gününde duyurulması bekleniyor.

Lufthansa Grubu halihazırda yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor; tasarruf tedbirleri, grup çapında dikkatle takip ediliyor.

Şirket ve yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor; gelişmeler doğruladıkça haberimiz güncellenecektir.

