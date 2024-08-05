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Lufthansa, Orta Doğu Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle İptal Etti

Lufthansa, Orta Doğu'daki güvenlik sorunları nedeniyle birçok seferini iptal etti. Uçuş bilgileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:44
Lufthansa, Orta Doğu Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle İptal Etti

Lufthansa'dan Kritik Açıklama

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle seferlerini iptal etmeye karar verdi. Firmanın açıklamasında, Türkiye ve İran gibi ülkeleri kapsayan iptallerin gerekçesi, güncellenen güvenlik analizleri olarak belirtildi.

İptal Edilen Seferler

Lufthansa, Tahran seferlerinin tamamen iptal edildiğini ve bu durumun 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu. Aynı zamanda Beyrut uçuşlarının da uzatıldığını ve 12 Ağustos tarihine kadar yapılamayacağını belirtti. Ek olarak, Tel Aviv ve diğer bölge şehirlerine yönelik uçuşların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Yolculara Sağlanan Seçenekler

Uçuş iptallerinden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal imkanı sunuluyor. Lufthansa, mevcut durumun yol açtığı sıkıntılar için yolcularından özür diledi.

Durumun Arkasındaki Sebepler

Lufthansa'nın sefer kaydırmaları, İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından yaşanan gelişmelerden etkilenmiş durumda. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikaste uğramasının ardından, bölgedeki güvenlik endişeleri hava yolu şirketlerinin seferlerini etkilemiştir.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi birçok alt markayı da bünyesinde bulundurmaktadır.

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