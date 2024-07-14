Maaş zammı son dakika değişti! Yeni zam oranı yüzde 35 oldu

Diyarbakır Belediyesi'nden Çalışanlarına %35 Maaş Zammı Müjdesi

Ülkemizdeki artan enflasyon baskısı altında, memur, emekli ve işçiler için maaş zamları büyük önem taşımaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının yükselmesi, çalışanlar ve emekliler için taban maaş zamlarının gerekliliğini vurgularken, bu süreçte 17 Temmuz itibarıyla emekli maaşlarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Memur maaşları ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte yaklaşık olarak %20 oranında arttı.

Enflasyonun etkisiyle ülke genelindeki maaş zamları da hızla gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle seçim öncesi yüksek oranlı belediye zamları dikkat çekerken, enflasyondaki artış nedeniyle Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri yeniden başladı.



Bu zorlu dönemde Diyarbakır'dan önemli bir haber geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, personelinin refahını gözetecek adımlarından birini attı. Belediye, çalışanlarına %35 oranında maaş zammı yapma kararı aldı. Bu zam, belediye çalışanlarının enflasyon karşısında maaşlarını koruma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, yapılan zammın belediye personelinin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir gereklilik olduğunu belirtti. Ayrıca, belediye yönetiminin diğer sosyal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili iyileştirmeler üzerinde de çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.



Maaş zammı kararıyla ilgili detayların belediye çalışanlarına ve kamuoyuna duyurulmaya devam edeceği belirtildi.







Enflasyon Karşısında Belediye Çalışanlarının Refahını Gözeten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Zammın Detayları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geniş kapsamlı bir toplu iş sözleşmesi imzalayarak personelinin maaşlarında önemli bir artış sağladı. Ocak ayında yapılan zammın ardından, Temmuz 2025'te de çalışanlarına %35 oranında ek bir maaş zammı uygulayan belediye, enflasyon karşısında çalışanlarını korumaya devam ediyor.

Belediye yetkilileri, yapılan zammın belediye çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Yeni zammın, çalışanların refahını artırmak ve motivasyonlarını yükseltmek için önemli bir adım olduğunu vurguladılar.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye olarak çalışanlarına yönelik yapılan iyileştirmelerin sadece maaş zammı ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda diğer sosyal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

