Bist 100
9.383,01 0%
DOLAR
31,02 0,04%
EURO
33,77 0,54%
ALTIN
2.024,76 0,33%

Maaşını bankadan değil elden alanlar dikkat! Hemen bildirenlere tomarla para ödenecek

Eğer maaşınızı elden alıyorsanız hemen başvurunuzu yapın! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:48
Maaşını bankadan değil elden alanlar dikkat! Hemen bildirenlere tomarla para ödenecek

Maaşınızı elden alıyorsanız hemen başvuru yapacak binlerce lira para alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAAŞINI ELDEN ALANLARA MÜJDE

Çalışan haklarının korunması için İş Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılıyor. Çalışan kişilerin maaşlarını asgari ücret gösterip eksik prim yatıran ve maaşları elden veren işverenlerle ilgili önemli kararlar verildi. Artık çalışan haklarının korunması için bu kişilere önemli cezalar verilecek ve maaşını elden alan kişilere tazminat ödemesi yapılacak. Sigortalı olarak çalışan kişilerin işe girişlerinde ya da ayrılışlarında yanlış bildiri yapan, sigortalı kişinin meslek kodunu hatalı giren iş verenlere önemli cezalar verilecek. Belgelerde hata yapılması birçok problemi getiriyor. İş yerlerinde sigortalı olarak çalışan kişilerin meslek kodları eksik ya da hatalı giriyor. Gerçek dışı meslek kodu düzenleyen işyerine 1341 TL, geçersiz bordro düzenlemesi yapan işyerine 6 bin 707 TL, işe giriş bildirimi yapmayan işyerine 26 bin 829 TL, kayıt bildirmeyen işyerine 161 bin TL ceza ödemesi yapılacak. Aynı zamanda eksik primlerin de yatırılması gerekiyor. Hatalı girilen meslek kodları İş Kanunu kapsamında iş koduna dahil edilen kişinin maaşlarını belirliyor. 

maaşını elden alanlara müjde

Asgari ücret alan bir çalışanın meslek kodunun da buna uygun yapılması gerekiyor. SGK işçilerin maaş bordrolarını yakından takip ediyor ve kaçak işçi olması durumunda önemli cezalar veriyor. Eksik ücret bildiren işyerine de yüksek cezalar veriliyor. Kalifiye çalışan kişilerin meslek kodları ve aldıkları maaşlar karşılaştırılıyor. Çalışanlara özel verilen meslek kodları çalışma karşılığında belirleniyor. İşveren kişiler kalifiye çalışanları asgari ücretli olarak gösterip kalan maaşlarını elden ödüyorlar. Bu yöntemle meslek kodları SGK tarafından takip ediliyor. Tespit edilerek ceza verildikten sonra SGK işyerlerine önemli cezalar veriyor ve bu şekilde çalışanların hakkı olan maaş ödemeleri yapılıyor. Şirketler para cezalarının yanında eksik primleri de ödemek zorunda kalıyor. Yıpranma payı olan meslek gruplarının kodlarının doğru girilmesi büyük önem taşıyor çünkü çalışan kişi bu şekilde yıpranma payı hakkından faydalanabiliyor. Bu sebeple düşük ücretli gösterilen çalışanların işyerlerinden düzenleme istemesi gerekiyor. Eğer şirket bunu kabul etmezse SGK şikayeti oluşturarak dava sürecini başlatabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm

TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm

2024 Astroloji rehberi: Bu yıl aşkta yeni başlangıçlar yapacak, evlilik kararı alacak burçlar hangileri?

2024 Astroloji rehberi: Bu yıl aşkta yeni başlangıçlar yapacak, evlilik kararı alacak burçlar hangileri?

Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı

Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı

Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek
2
Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak
3
Türkiye fiyatını yarıya düşürdü! Bu otomobili almak için sadece 450 bin TL'ye ihtiyacınız var
4
Büyük yumurta sadece 87 TL'ye düştü' Herkes kapıyor stoklar tükenmek üzere
5
TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm
6
Maaşını bankadan değil elden alanlar dikkat! Hemen bildirenlere tomarla para ödenecek
7
Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Kültür Bakanlığı Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alacak: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin KPSS'siz KPSS'li

Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

Bebeğiniz diliyle bu hareketi yapıyorsa aman dikkat! Anne babalara flaş uyarı

2024 Astroloji rehberi: Bu yıl aşkta yeni başlangıçlar yapacak, evlilik kararı alacak burçlar hangileri?

Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak! Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

Büyük yumurta sadece 87 TL'ye düştü' Herkes kapıyor stoklar tükenmek üzere

KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm

Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

Zeka Oyunları IQ Testi: Resimdeki tuhaf nesneyi 1 haftadır bulan çıkmadı

Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı

B,C,D Ehliyeti Olana Sağlık Bakanlığı'nda İş Fırsatı! Bakanlık Ülke Genelinde 600 Ambulans Şoförü Alacak: Lise ve Ön Lisans Mezunları Başvurabilir