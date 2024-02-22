Maaşını bankadan değil elden alanlar dikkat! Hemen bildirenlere tomarla para ödenecek

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MAAŞINI ELDEN ALANLARA MÜJDE

Çalışan haklarının korunması için İş Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılıyor. Çalışan kişilerin maaşlarını asgari ücret gösterip eksik prim yatıran ve maaşları elden veren işverenlerle ilgili önemli kararlar verildi. Artık çalışan haklarının korunması için bu kişilere önemli cezalar verilecek ve maaşını elden alan kişilere tazminat ödemesi yapılacak. Sigortalı olarak çalışan kişilerin işe girişlerinde ya da ayrılışlarında yanlış bildiri yapan, sigortalı kişinin meslek kodunu hatalı giren iş verenlere önemli cezalar verilecek. Belgelerde hata yapılması birçok problemi getiriyor. İş yerlerinde sigortalı olarak çalışan kişilerin meslek kodları eksik ya da hatalı giriyor. Gerçek dışı meslek kodu düzenleyen işyerine 1341 TL, geçersiz bordro düzenlemesi yapan işyerine 6 bin 707 TL, işe giriş bildirimi yapmayan işyerine 26 bin 829 TL, kayıt bildirmeyen işyerine 161 bin TL ceza ödemesi yapılacak. Aynı zamanda eksik primlerin de yatırılması gerekiyor. Hatalı girilen meslek kodları İş Kanunu kapsamında iş koduna dahil edilen kişinin maaşlarını belirliyor.





Asgari ücret alan bir çalışanın meslek kodunun da buna uygun yapılması gerekiyor. SGK işçilerin maaş bordrolarını yakından takip ediyor ve kaçak işçi olması durumunda önemli cezalar veriyor. Eksik ücret bildiren işyerine de yüksek cezalar veriliyor. Kalifiye çalışan kişilerin meslek kodları ve aldıkları maaşlar karşılaştırılıyor. Çalışanlara özel verilen meslek kodları çalışma karşılığında belirleniyor. İşveren kişiler kalifiye çalışanları asgari ücretli olarak gösterip kalan maaşlarını elden ödüyorlar. Bu yöntemle meslek kodları SGK tarafından takip ediliyor. Tespit edilerek ceza verildikten sonra SGK işyerlerine önemli cezalar veriyor ve bu şekilde çalışanların hakkı olan maaş ödemeleri yapılıyor. Şirketler para cezalarının yanında eksik primleri de ödemek zorunda kalıyor. Yıpranma payı olan meslek gruplarının kodlarının doğru girilmesi büyük önem taşıyor çünkü çalışan kişi bu şekilde yıpranma payı hakkından faydalanabiliyor. Bu sebeple düşük ücretli gösterilen çalışanların işyerlerinden düzenleme istemesi gerekiyor. Eğer şirket bunu kabul etmezse SGK şikayeti oluşturarak dava sürecini başlatabilirsiniz.