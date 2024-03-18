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Maaşını Halkbank'tan alana kredi musluğu açıldı! 50.000 TL'ye anında onay çıkıyor

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Halkbank, emekli maaş müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Nakit ihtiyacı olan emeklilere kolaylık sağlamak amacıyla 50.000 TL’ye kadar kredi desteği sunulacağı duyuruldu. Bu destek paketi, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı ve finansal esneklik sağlamayı hedefliyor. Kredi başvuru şartları ve detayları da açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:26
Maaşını Halkbank'tan alana kredi musluğu açıldı! 50.000 TL'ye anında onay çıkıyor

Halkbank, emekli maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya taşımayı taahhüt eden müşterilerine yönelik yeni bir finansal destek paketi duyurdu. Banka, emeklilerin her türlü nakit ihtiyacını karşılamak üzere cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi imkanı sunuyor. halkbank kampanya

Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik destek paketleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu paketlerden biri de Halkbank tarafından duyuruldu. Banka, “Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.” açıklamasıyla emeklilere 36 ay vade ile 50.000 TL’ye kadar kredi desteği vereceğini bildirdi. Bu kredi paketi, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Halkbank, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına destek olmak için yeni bir kredi paketi açıkladı. 36 ay vade ile sunulan bu kredi paketinde, emeklilere 50.000 TL’ye kadar finansman sağlanıyor. Ayrıca, ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı %4,39 olarak duyuruldu. Bu oranla hesaplanan aylık taksitlerin 3.301 TL olacağı bildirildi. Halkbank, kredi işlemleri için 288 TL dosya masrafı alacak. Emekliler, kredi başvurularını Halkbank şubelerinin yanı sıra bankanın internet sitesi ve mobil şube uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecekler.

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