Maaşını merak eden tek tıkla öğrenecek! SSK, Bağkur emeklileri dikkat

Maaşlara gelen zamlar sonrasına tek tıkla güncel rakamları öğrenmek mümkün. SSK, Bağkur emeklilerinin dikkatini çeken zamlarla beraber ocak ayı maaş hesaplama detayları haberimizde.

Maaşını merak eden tek tıkla öğrenecek! SSK, Bağkur emeklileri dikkat
Yayın Tarihi:

17-26 OCak tarihleri aralığında hesaplara aktarılacak olan SSK ve Bağkur emekli maaşı, ilk seviyede yüzde 37,57 oranında zam alınırken bu duruma ek olarak yüzde 5 artış yapılarak aradaki farkların 1 hafta içerisinde vatandaşlara ödeneceği belirtildi. Yeni zamlı maaşlarını merak edenler için hesaplama detayları...

YüZDE 49,25 ZAMLI MAAŞLAR
7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

7 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

ssk bağkur maaş hesaplama
EMEKLİLERE YENİ EK ZAM
Emeklilere yapılacak ek zam üzerine 10 bin TL en düşük emekli maaşı Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerle beraber yasalaşmalar yaşanacak. Resmi Gazete'de üzerinde yayımlanacak aylık farklar ise 1 hafta içerisinde ödenecektir.

KÖK MAAŞ ÖĞRENME
E devlet üzerinden kök maaş öğrenmek mümkündür. E devlet sistemine tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılırken "Emekli Maaşı Sorgulama" bölümünde, emeklilerin kök maaş veya aylık bilgileri görüntülenebiliyor. Bu bilgilere, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi web adresinden işlemler tamamlanır.

Öne Çıkanlar
Pazardan marketten kestane alanlar dikkat! Flaş karar bugün çıktı Pazardan marketten kestane alanlar dikkat! Flaş karar bugün çıktı
QNB Finansbank kesenin ağzını açtı! Hızlı başvuruyla karşılıksız 8500 TL ödeme! QNB Finansbank kesenin ağzını açtı! Hızlı başvuruyla karşılıksız 8500 TL ödeme!
Son 5 gün! O bankanın kartı olana 7500 TL ödeme yapılacak Son 5 gün! O bankanın kartı olana 7500 TL ödeme yapılacak
Çok Okunanlar
Aylık 2.355 TL öderim diyene anında onaylı 300.000 TL kredi! Başvurular açıldı Aylık 2.355 TL öderim diyene anında onaylı 300.000 TL kredi! Başvurular açıldı Başvuran dar gelirlere 1.650 TL yakacak yardımı! Tek şart yeterli oluyor Başvuran dar gelirlere 1.650 TL yakacak yardımı! Tek şart yeterli oluyor 9 ilde yaşayan ucuz konutu kaptı! TOKİ'den hiç evi olmayana 2+1 3+1 konut fırsatı 9 ilde yaşayan ucuz konutu kaptı! TOKİ'den hiç evi olmayana 2+1 3+1 konut fırsatı Böyle promosyon ne görüldü ne duyuldu! Kimliğiyle gelene 30 bin TL trink ödenecek Böyle promosyon ne görüldü ne duyuldu! Kimliğiyle gelene 30 bin TL trink ödenecek Kia indirimin kralını yaptı! 250 bin TL'lik indirimle en ucuzlara adını yazdırdı Kia indirimin kralını yaptı! 250 bin TL'lik indirimle en ucuzlara adını yazdırdı Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor