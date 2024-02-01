Maaşını merak eden tek tıkla öğrenecek! SSK, Bağkur emeklileri dikkat

17-26 OCak tarihleri aralığında hesaplara aktarılacak olan SSK ve Bağkur emekli maaşı, ilk seviyede yüzde 37,57 oranında zam alınırken bu duruma ek olarak yüzde 5 artış yapılarak aradaki farkların 1 hafta içerisinde vatandaşlara ödeneceği belirtildi. Yeni zamlı maaşlarını merak edenler için hesaplama detayları...



YüZDE 49,25 ZAMLI MAAŞLAR

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.



10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.



13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.



15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.



7 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.



EMEKLİLERE YENİ EK ZAM

Emeklilere yapılacak ek zam üzerine 10 bin TL en düşük emekli maaşı Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerle beraber yasalaşmalar yaşanacak. Resmi Gazete'de üzerinde yayımlanacak aylık farklar ise 1 hafta içerisinde ödenecektir.



KÖK MAAŞ ÖĞRENME

E devlet üzerinden kök maaş öğrenmek mümkündür. E devlet sistemine tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılırken "Emekli Maaşı Sorgulama" bölümünde, emeklilerin kök maaş veya aylık bilgileri görüntülenebiliyor. Bu bilgilere, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi web adresinden işlemler tamamlanır.

