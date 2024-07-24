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Maktek Avrasya 2023, Dijital Dönüşüm Temasıyla İstanbul'da Başlıyor

Maktek Avrasya 2023, 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında ‘Dijital Dönüşüm’ temasıyla, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:35
Maktek Avrasya 2023, Dijital Dönüşüm Temasıyla İstanbul'da Başlıyor

Maktek Avrasya 2023: Dijital Dönüşüm Teması

Maktek Avrasya 2023, 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını sekizinci kez ziyaretçilere açıyor.

Fuar Hakkında Detaylar

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım yarışmasının ödül törenine de ev sahipliği yapacak.

Katılımcı ve Ziyaretçi Beklentileri

Bu yıl 1000'den fazla firmanın katılması beklenen fuar, katılımcılara en son teknoloji ürünleri, yenilikçi çözümler ve sektör trendleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunacak. Tahminler, yaklaşık 85 bin ziyaretçi ile 90 ülkeden ilgi olacağını gösteriyor. Özellikle Mısır, Cezayir ve Suudi Arabistan gibi odak ülkelerden yoğun katılım bekleniyor.

Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı

Fuarın bu yılki teması Dijital Dönüşüm olarak belirlenmiş durumda. Ziyaretçiler, Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı'nda yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca genç girişimciler için oluşturulan Start-up Zone alanı, uluslararası liderlerle bağlantı kurmaları için bir fırsat sunacak.

Tasarım Yarışması ve Ödül Töreni

TİAD tarafından düzenlenen Open Design İstanbul Tasarım Yarışması, fuar sırasında dikkat çeken bir diğer etkinlik olacak. Bu yarışmada kazananlar, 30 Eylül tarihinde ödüllendirilecektir.

Ziyaret Saatleri

Fuar, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın son günü olan 5 Ekim ise ziyaret saatleri 10.00-18.00 olarak belirlenmiştir.

Maktek Avrasya, "Dijital Dönüşüm" temasıyla 30 Eylül-5 Ekim'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre...

Maktek Avrasya, "Dijital Dönüşüm" temasıyla 30 Eylül-5 Ekim'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sekizinci kez kapılarını açacak.

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