Malatya'da Alabalık Üretim Tesisi Sayısı Devlet Desteği ile Artıyor

Malatya'nın Alabalık Üretiminde Beklenen Artış

Malatya'nın Doğanşehir, Darende ve Arguvan ilçelerinde alabalık üretimi hız kazanıyor. Devlet destekleriyle bu yıl 48 olan alabalık üretim tesisi sayısının yıl sonunda 66'ya çıkarılması planlanıyor.

İlçelerde yer alan tesislerde üretilen alabalıklar, hem bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor, hem de balıkçılığın gelişimine katkı sağlıyor. 2023'te alınan desteklerle tesis sayısı 60'a yükseldi.

Doğanşehir'deki Öne Çıkan Tesisler

Güney illerinden doğuya gidenlerin sıkça uğradığı D-850 kara yolu üzerindeki Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi, porsiyonluk alabalık üretimiyle dikkat çekiyor. Burada üretilen balıkların bir kısmı yerel tüketicilere sunulurken, diğer kısmı ise Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi şehirlere sevk ediliyor.

Alabalık Üretiminde Hedefler

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya'nın alabalık üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu bildirdi. Akar, il genelinde barajlar ve kara tesislerinde üretim yapıldığını ve 2024'teki hedeflerinin 16 bin ton kapasiteyle üretim gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

2023 yılı içinde 6 yeni tesise ön izin verildiğini kaydeden Akar, destek miktarının artırıldığını ifade etti. Akar, “Suyun ürünleri destekleri artırıldı. Barajlarda su ürünleri tesisi kurmak isteyenlere yüzde 50 ve üzeri hibe veriyoruz” dedi.

İhracat Hedefleri Büyüyor

Sürgü Mahallesi'nde alabalık tesisi işleten Furkan Çelik ise bölgenin yol güzergahında bulunmasının satışları olumlu etkilediğini vurguladı. İki tesisin toplam kapasitesinin 80 ton olduğunu ifade eden Çelik, Türkiye genelindeki lokantalar için üretimlerini artırma çabası içinde olduklarını dile getirdi.

Çelik, “Önümüzdeki 5 yılda ürettiğimiz alabalıkları ihraç etmeyi planlıyoruz. Bunun için kapasitemizi 500 ton kadar çıkarmak hedefindeyiz” dedi.

Malatya'nın Doğanşehir, Darende ve Arguvan ilçelerinde devlet destekleriyle alabalık üretiminin yıl sonuna kadar 66 tesiste 16 bin tona ulaşması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Malatya'nın Doğanşehir, Darende ve Arguvan ilçelerinde devlet destekleriyle alabalık üretiminin yıl sonuna kadar 66 tesiste 16 bin tona ulaşması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine açıklamada bulundu.