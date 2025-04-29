Malatya'daki Çimento ve Beton Firmalarına Rekabet Soruşturması: Sözlü Savunmalar Alındı

Rekabet Kurulu'ndan Malatya'daki Firmalara Soruşturma

Malatya'da çimento, hazır beton ve agrega üretimi alanında faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında, Rekabet Kurulu sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Katıldı

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı. Algan, soruşturmanın, bazı teşebbüslerin birlikte fiyat belirleme, müşteri paylaşımı ve iş gücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapıp yapmadıklarını belirlemek amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

İlk Bulgular ve İdari Cezalar

Soruşturma heyeti temsilcisi, Acemoğulları Beton, Betontek Yapı Elemanları ve Norm Maden gibi firmaların fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmalarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki bulguları aktardı. Temsilci, bu firmalara idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Buna ek olarak, Çınarlar Beton ve Mabetaş Malatya gibi şirketlerin de ticari anlaşmalarla kanunu ihlal ettiklerini belirten temsilci, bu şirketler için de benzer bir ceza önerdi. Ancak, Çimko Çimento, Erva Hazır Beton ve Recydia gibi diğer teşebbüslerin kanunu ihlal ettiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Savunmaları Reddeden Şirketler

Toplantıya katılan şirket temsilcileri, kendileri hakkında yapılan iddiaları reddederek, ceza verilmemesi talebinde bulundular. Soruşturmanın nihai kararının 15 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Kararın, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesi'nden paylaşılacağı belirtildi.

Rekabet Kurulunca, Malatya'da çimento, hazır beton ve agrega üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan (fotoğrafta) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulunca, Malatya'da çimento, hazır beton ve agrega üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan (fotoğrafta) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.