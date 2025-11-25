Manavgat Belediyesi 2. Halk Lokantası Açıldı: Öğrenci ve Dar Gelire Destek

Manavgat Belediyesi 2. Halk Lokantası hizmete açıldı

Manavgat Belediyesi tarafından hayata geçirilen 2. Halk Lokantası, Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’nın yanında düzenlenen törenle açıldı. Lokanta, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir bir yemek alternatifi sunmayı hedefliyor.

Açılışa özel ikram ve ilk servis

Açılışa özel olarak vatandaşlara mercimek çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı ve irmik helvası ikram edildi. Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, lokantanın ilk misafirlerine kendisi yemek servis etti.

Başkan Vekili Çiçek'in açıklamaları

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 2. Halk Lokantası’nın öğrenciler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kritik bir hizmet olduğunu vurguladı. Çiçek, "Kentimizin sosyal dayanışmasını güçlendirecek önemli bir hizmeti, 2. Halk Lokantamızı açıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin ucuz ve sağlıklı yemeğe erişebilmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da en az bir öğün sıcak yemeğe kavuşabilmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ekonomik şartların ağırlaştığı bu dönemde, öğrencilerimizin sıcak bir öğüne erişebilmesi bizim için bir sosyal belediyecilik görevidir" dedi.

Başkan Vekili Çiçek, Manavgat halkının ilk Halk Lokantası’na gösterdiği yoğun ilginin, ikinci lokantanın açılmasında etkili olduğunu ifade ederek, "İlk Halk Lokantasına gösterilen yoğun ilgi, bu projeye duyulan ihtiyacı açıkça göstermiştir. Bugün açılışını yaptığımız ikinci Halk Lokantası, özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu konumuyla ihtiyaca daha geniş kapsamda cevap verecektir" diye konuştu.

Çiçek, Halk Lokantalarında uygulanacak yeni "askıda yemek" sistemi hakkında da, "Halk Lokantalarımızda uygulamaya hazırladığımız askıda yemek sistemi, dayanışmayı büyüten güçlü bir adım olacak. Bu uygulamaya destek olmak isteyen hemşehrilerimiz; meyve-sebze veya bakliyat gibi ayni destek ya da maddi katkı sunabileceklerdir. Ayrıca diledikleri ölçüde askıda yemek bırakabileceklerdir. Tüm destekler şeffaf bir şekilde kayıt altına alınacak, düzenli olarak raporlanacak ve belediye meclisine sunulacaktır. Her katkı, bir öğrencimizin karnının doymasına, bir ihtiyaç sahibinin sıcak bir öğüne ulaşmasına vesile olacaktır. Bu lokanta, birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir simgesidir. Manavgat’ta kimse yalnız değildir, sahipsiz değildir. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2. Halk Lokantamızın Manavgat’a hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasına yer verdi.

Açılış törenine katılanlar

Açılış törenine, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Kayar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalışma saatleri ve ücretlendirme

Manavgat Belediyesi 2. Halk Lokantası, hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokantada 4 çeşit yemek 100 TL, öğrenciler ve Manavgat Kart sahipleri için 60 TL olacak.

