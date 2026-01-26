Manavgat, vergi tahsilatında Türkiye’ye örnek kent

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:14
Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) iş birliğinde Otogar Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, "Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) ve Dijital Uygulamalar ile Vergi Denetimlerinde Yeni Dönem" başlıklı konu ele alındı.

KURGAN ile denetimlerde yeni dönem

Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, dijitalleşmeyle başlayan yeni dönemin uygulama detaylarını ve iş dünyasına yansımalarını değerlendirdi. Güngör, KURGAN sayesinde denetimlerin daha etkin yürütüldüğünü, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendiğini ve mükellefler bakımından daha öngörülebilir ve şeffaf bir denetim sürecinin oluşturulduğunu vurguladı.

Manavgat’ın vergi tahsilatındaki yükselişi

Güngör, Manavgat’ın tahsilat performansının ve kayıtlı mükellef yapısının istikrarlı bir tablo ortaya koyduğunu belirterek ilçede gerçekleşen vergi tahsilatı rakamlarını paylaştı: 2023: 8 milyar 64 milyon TL, 2024: 14 milyar 211 milyon TL, 2025: 22 milyar 38 milyon TL. Bu verilerin, Manavgat’ın vergisini düzenli ödeyen, tahsilat gücü yüksek ve ticari disiplini gelişmiş bir ilçe olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ekonomik güven ve yatırım ortamı

İş dünyasının mali yükümlülüklere gösterdiği hassasiyetin kayıtlı ekonomiyi güçlendirdiğini belirten Güngör, bu yapı sayesinde Manavgat’ın kamu maliyesi açısından örnek bir konuma geldiğini, yatırımcılar için güven veren ve istikrarlı bir iş ortamı sunduğunu aktardı. Başkan Güngör ayrıca söz konusu tahsilat rakamlarının Manavgat’ı Türkiye genelinde 52 ilden daha fazla vergi ödeyen bir ilçe konumuna taşıdığını sözlerine ekledi.

Toplantıda Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanı Emre Gök ile Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı Türkyılmaz da konuşmacı olarak yer aldı. KURGAN ve dijital uygulamalar kapsamında başlayan yeni döneme ilişkin sunumlar yapıldı, sistemin işleyişi ve denetim süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

