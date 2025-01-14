Manisa'da 11 Sanayi Kuruluşu Yeşil Dönüşüm Protokolü İmzaladı

Manisa'da Yeşil Dönüşüm Hamlesi
Manisa, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini destekleme amacıyla önemli bir adım attı. "Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı" kapsamında 11 sanayi kuruluşu protokol imzaladı.
İmza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşümün önemine vurgu yaptı.
Yeşil Dönüşümün Önemi
Vali Özkan, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yanı sıra yeşil dönüşüm çalışmalarının da büyük bir önem taşıdığını dile getirerek, bu yöndeki desteklerin sadece finansal katkılarla sınırlı kalmadığını ifade etti. “Firmalara rehberlik yapılması, teknik destek verilmesi daha değerli” Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da, yeşil dönüşümün sadece çevresel bir zorunluluk değil; aynı zamanda ekonomik büyüme ve rekabetçilik için de stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. Yılmaz, Manisa'nın Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Şehrimizdeki imalat sanayisi, 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ülkemizin dış ticaretine önemli katkılar sunuyor. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için kararlı adımlar atmamız gerekiyor," dedi. Konuşmaların ardından 11 firmadan temsilcilerle birlikte Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, yeşil dönüşüm protokolünü imzaladı. Böylece Manisa sanayisi, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmış oldu. Manisa'da, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçlayan "Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı" kapsamında 11 sanayi kuruluşu protokol imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğindeki program kapsamında düzenlenen imza töreni, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan (sol 2), konuşma yaptı. Manisa'da, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçlayan "Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı" kapsamında 11 sanayi kuruluşu protokol imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğindeki program kapsamında düzenlenen imza töreni, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan (sol 2), konuşma yaptı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da, yeşil dönüşümün sadece çevresel bir zorunluluk değil; aynı zamanda ekonomik büyüme ve rekabetçilik için de stratejik bir öncelik olduğunu belirtti.
Yılmaz, Manisa'nın Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Şehrimizdeki imalat sanayisi, 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ülkemizin dış ticaretine önemli katkılar sunuyor. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için kararlı adımlar atmamız gerekiyor," dedi.
Konuşmaların ardından 11 firmadan temsilcilerle birlikte Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, yeşil dönüşüm protokolünü imzaladı. Böylece Manisa sanayisi, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmış oldu.
Manisa'da, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçlayan "Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı" kapsamında 11 sanayi kuruluşu protokol imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğindeki program kapsamında düzenlenen imza töreni, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan (sol 2), konuşma yaptı.
Manisa'da, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçlayan "Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı" kapsamında 11 sanayi kuruluşu protokol imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğindeki program kapsamında düzenlenen imza töreni, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan (sol 2), konuşma yaptı.