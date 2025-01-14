Manisa'da 11 Sanayi Kuruluşu Yeşil Dönüşüm Protokolü İmzaladı

Manisa'da Yeşil Dönüşüm Hamlesi

Manisa, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini destekleme amacıyla önemli bir adım attı. "Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı" kapsamında 11 sanayi kuruluşu protokol imzaladı.

İmza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Yeşil Dönüşümün Önemi