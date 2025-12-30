Manisa'ya 430 Dükkanlı Küçük Sanayi Sitesi Muradiye OSB'de Yükseliyor

Manisa Muradiye OSB'de Küçük Sanayi Sitesi İçin Protokol İmzalandı

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanı’nda, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne tahsis edilecek bölgede inşa edilecek işyerlerine ilişkin protokol imza töreni, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje ve Alan

Muradiye OSB Uzunburun Genişleme Alanı’nda, tahsis edilecek 200 dönümlük alanda 430 dükkândan oluşacak sanayi sitesinde çalışmaların başlayacağı bildirildi. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda bölgedeki 204 dönümlük alanın Karma Sanayi Sitesi Projesi için uygun görüldüğü ifade edildi.

Protokol töreni, söz konusu bölgede inşa edilecek işyerlerine ilişkin olarak düzenlendi ve basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Katılımcılar ve Açıklamalar

Törene; Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Kooperatif Başkanı Zeki Apak, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Yurteri, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkan Adayı ve Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Midilli ile kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, geçtiğimiz hafta küçük sanayi sitesi projesine ilişkin geniş katılımlı bir lansman toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Manisa’da uzun yıllardır çözüm bekleyen önemli bir ihtiyaca karşılık verdiklerini söyledi. Kıvırcık, 1987 yılında tamamlanan küçük sanayi sitesinden bu yana yaklaşık 40 yıldır yeni bir küçük sanayi sitesi yapılmadığını vurguladı: "Bu durum Manisalı küçük sanayi esnafımız için adeta kanayan bir yara haline gelmişti. Muradiye OSB olarak, Kooperatif Başkanımız Zeki Apak ve yönetim kurulu ile yaklaşık 1,5 yıldır bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma yürüttük."

Kıvırcık, "Bugün imzalayacağımız ön protokol ile birlikte bu alanı kooperatifimize tahsis ediyoruz. Projemiz tamamlandığında yaklaşık 430 dükkândan oluşan, modern ve planlı bir küçük sanayi sitesi Manisa’ya kazandırılmış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Süreç hakkında bilgi veren Kıvırcık, protokol imzalarının ardından kooperatif genel kurulunda alınacak kararlarla tahsis işlemlerinin gerçekleştirileceğini, ardından arazi tesviye çalışmalarına başlanacağını belirtti. Projenin finansman ve ödeme süreçlerinin esnafın şartları gözetilerek planlandığını vurguladı ve amaçlarının uzun yıllardır kirada üretim yapan küçük sanayi esnafını kendi işyerine kavuşturmak olduğunu ifade etti: "Biz bu projede elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Küçük sanayi esnafımızın yer sorununu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Konuşmasını projenin Manisa’ya, Muradiye OSB’ye ve küçük sanayi esnafına hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı.

Törende söz alan Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Zeki Apak ise, projeye verdikleri destek nedeniyle Osman Kıvırcık’a teşekkür etti. Apak, küçük sanayi sitesi ihtiyacının Manisa için yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen bir sorun olduğunu belirterek, "Bu konu bizim 40 yıldır acıyan yaramızdı. Bugüne kadar çalmadığımız kapı kalmadı. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Kıvırcık bu süreçte bize sahip çıktı ve kooperatifimize bu alanın sözünü verdi. Başkanımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve ortaklarımız adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu projenin küçük sanayi esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muradiye OSB ve kooperatif yetkilileri, projenin hayata geçirilmesiyle Manisa sanayisinin gelişimine katkı sağlanacağını ve küçük sanayi esnafının modern, planlı ve sürdürülebilir alanlara kavuşacağını vurguladı.

