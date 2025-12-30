DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Manisa'ya 430 Dükkanlı Küçük Sanayi Sitesi Muradiye OSB'de Yükseliyor

Muradiye OSB Uzunburun'da 200/204 dönümlük alanda 430 dükkânlı küçük sanayi sitesi için protokol imzalandı; proje esnafın yer sorununu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:05
Manisa'ya 430 Dükkanlı Küçük Sanayi Sitesi Muradiye OSB'de Yükseliyor

Manisa Muradiye OSB'de Küçük Sanayi Sitesi İçin Protokol İmzalandı

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanı’nda, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne tahsis edilecek bölgede inşa edilecek işyerlerine ilişkin protokol imza töreni, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje ve Alan

Muradiye OSB Uzunburun Genişleme Alanı’nda, tahsis edilecek 200 dönümlük alanda 430 dükkândan oluşacak sanayi sitesinde çalışmaların başlayacağı bildirildi. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda bölgedeki 204 dönümlük alanın Karma Sanayi Sitesi Projesi için uygun görüldüğü ifade edildi.

Protokol töreni, söz konusu bölgede inşa edilecek işyerlerine ilişkin olarak düzenlendi ve basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Katılımcılar ve Açıklamalar

Törene; Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Kooperatif Başkanı Zeki Apak, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Yurteri, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkan Adayı ve Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Midilli ile kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, geçtiğimiz hafta küçük sanayi sitesi projesine ilişkin geniş katılımlı bir lansman toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Manisa’da uzun yıllardır çözüm bekleyen önemli bir ihtiyaca karşılık verdiklerini söyledi. Kıvırcık, 1987 yılında tamamlanan küçük sanayi sitesinden bu yana yaklaşık 40 yıldır yeni bir küçük sanayi sitesi yapılmadığını vurguladı: "Bu durum Manisalı küçük sanayi esnafımız için adeta kanayan bir yara haline gelmişti. Muradiye OSB olarak, Kooperatif Başkanımız Zeki Apak ve yönetim kurulu ile yaklaşık 1,5 yıldır bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma yürüttük."

Kıvırcık, "Bugün imzalayacağımız ön protokol ile birlikte bu alanı kooperatifimize tahsis ediyoruz. Projemiz tamamlandığında yaklaşık 430 dükkândan oluşan, modern ve planlı bir küçük sanayi sitesi Manisa’ya kazandırılmış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Süreç hakkında bilgi veren Kıvırcık, protokol imzalarının ardından kooperatif genel kurulunda alınacak kararlarla tahsis işlemlerinin gerçekleştirileceğini, ardından arazi tesviye çalışmalarına başlanacağını belirtti. Projenin finansman ve ödeme süreçlerinin esnafın şartları gözetilerek planlandığını vurguladı ve amaçlarının uzun yıllardır kirada üretim yapan küçük sanayi esnafını kendi işyerine kavuşturmak olduğunu ifade etti: "Biz bu projede elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Küçük sanayi esnafımızın yer sorununu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Konuşmasını projenin Manisa’ya, Muradiye OSB’ye ve küçük sanayi esnafına hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı.

Törende söz alan Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Zeki Apak ise, projeye verdikleri destek nedeniyle Osman Kıvırcık’a teşekkür etti. Apak, küçük sanayi sitesi ihtiyacının Manisa için yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen bir sorun olduğunu belirterek, "Bu konu bizim 40 yıldır acıyan yaramızdı. Bugüne kadar çalmadığımız kapı kalmadı. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Kıvırcık bu süreçte bize sahip çıktı ve kooperatifimize bu alanın sözünü verdi. Başkanımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve ortaklarımız adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu projenin küçük sanayi esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muradiye OSB ve kooperatif yetkilileri, projenin hayata geçirilmesiyle Manisa sanayisinin gelişimine katkı sağlanacağını ve küçük sanayi esnafının modern, planlı ve sürdürülebilir alanlara kavuşacağını vurguladı.

BÖLGEDE İNŞA EDİLECEK İŞYERLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZA TÖRENİ, BASIN MENSUPLARININ KATILIMIYLA...

BÖLGEDE İNŞA EDİLECEK İŞYERLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZA TÖRENİ, BASIN MENSUPLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BÖLGEDE İNŞA EDİLECEK İŞYERLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZA TÖRENİ, BASIN MENSUPLARININ KATILIMIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başyazıcıoğlu: 50 MW GES yatırımıyla yeşil dönüşüm
2
Manisa'ya 430 Dükkanlı Küçük Sanayi Sitesi Muradiye OSB'de Yükseliyor
3
Malatya Büyükşehir'den Doğanşehir'e 279.7 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı
4
ATP Capital, Menulux yatırımını tamamladı: Bulut tabanlı POS'a stratejik adım
5
BAKA Aralık Toplantısı Antalya'da: Yerel Kalkınma Hamlesi ve SoGreen
6
SGK Prim Teşviki 31 Aralık 2026'ya Uzatıldı — GASBEM Başkanı Bora Tezel'in Değerlendirmesi
7
Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Notu 2025'te 9,94'e Yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları