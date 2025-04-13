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Manisa'da İlk Erkenci Kiraz Hasadı Yapıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde erkenci kiraz hasadında sezonun ilk ürünü toplandı. Fiyatı 3,500 TL'den satıldı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:10
Manisa'da İlk Erkenci Kiraz Hasadı Yapıldı

Manisa'da Sezonun İlk Erkenci Kiraz Hasadı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sezonun ilk kiraz hasadı başarıyla gerçekleştirildi. Bahçelerde olgunlaşan Cristobalina cinsi kirazlar, Sancaklıbozköy ve Sancaklıiğdecik mahallelerinde üreticiler tarafından toplandı.

Üreticiler Recep Ateş, Celil Görmez, İrfan Coşkuner ve Yusuf Bakar, yaklaşık 50 kilogram kirazı alım merkezine ulaştırdı. Yılın ilk kirazının alım merkezine varması dolayısıyla sembolik bir açık artırma düzenlendi ve ilk kirazlar kilogramı 3,500 TL fiyatla tüccar Barış Akay tarafından satın alındı.

İlk Kirazların Ekonomik Katkısı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın geleneği bozmadan her yıl erken dönemde kiraz yetiştirdiğini vurguladı. Öztürk, bölgenin zirai don zararının üzüntüsünü yaşadığını, ancak yılın ilk kirazını vermenin gururunu da taşıdığını ifade etti.

Müdür Öztürk ayrıca, Manisa'nın 2 milyon 800 binden fazla kiraz ağacı ile Türkiye'de ikinci sırada bulunduğunu belirterek, erkenci kirazın katma değerli hale geldiğini, bu ürünün 13 Nisan'da hasat edilmesinin kolay olmadığını vurguladı. Çiftçilere teşekkür eden Öztürk, bereketli bir sezon ve ihracat konusunda umutlu konuştu.

İhracat Beklentileri

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz hasadını gerçekleştiren üreticileri tebrik ederek, geçtiğimiz yıl 210 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını açıkladı. Uçak, bu sezon yüksek beklentilerle başladıklarını, fakat geçen haftaki zirai donun beklentilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Uçak, "İnşallah ciddi bir soğuk olmamıştır ve ürün zarar görmemiştir. Yine de Allah'tan ümit kesilmez diye ümitleniyoruz" diyerek durumu özetledi.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat...

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi. Kirazın ilk hasadına Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk (sağda) ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak (sağ 2) ile üreticiler ve tüccarlar katıldı.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat...

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi. Kirazın ilk hasadına Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk (sağda) ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak (sağ 2) ile üreticiler ve tüccarlar katıldı.

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