Manisa’da İşsizlik Geriliyor, Mesleki Eğitim Destekleri Artıyor

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2026 yılı 1. olağan toplantısında, kentte işsizlik oranının gerilediği ve istihdam ile mesleki eğitim desteklerinin güçlendirildiği vurgulandı.

Toplantı Detayları ve Vali Yardımcısı Açıklamaları

Toplantı, Manisa Valiliği Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Dr. Harputlu, il düzeyinde istihdam politikalarının ve aktif işgücü programlarının planlanmasının önemine dikkat çekti.

2024-2025 Verileri ve İller Arası Karşılaştırma

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan tarafından sunulan raporda, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılı Kasım dönemi itibarıyla işsizlik oranının %8,6, istihdam oranının %49,2 ve işgücüne katılım oranının %53,8 olduğu belirtildi. İl bazında ise 2024 yılı verilerine göre Manisa’da işsizlik oranı %6,3, işgücüne katılım oranı %56,7 ve istihdam oranı %53,1 olarak açıklandı. Tufan, Manisa’nın yer aldığı TR33 Kalkınma Bölgesi’nde işsizlik oranlarının yıllar içinde düştüğünü vurguladı.

Sunulan Hizmetler ve Sayısal Başarılar

2025 yılı boyunca, 78.289 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı verildi. Ayrıca 14.948 işyeri ziyareti gerçekleştirildi ve kamu ile özel sektörde toplam 29.006 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

İş Kulübü faaliyetleri kapsamında 111 grupta 1.456 kişiye eğitim verildi; 513 eğitim kurumu ziyaret edilerek 10.220 kişiye meslek danışmanlığı sağlandı.

Aktif İşgücü Programları ve Projeler

Programlardan öne çıkanlar şöyle bildirildi: Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi kapsamında 78 firma ile protokol imzalandı ve 221 kişi projeden yararlandı. İşbaşı Eğitim Programları çerçevesinde 224 program açıldı ve 823 kişi meslek edindi. İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında ise 164 program sürdü ve 6.231 kişi faydalandı.

Gençlere yönelik Ulusal İstihdam Programı kapsamında yürütülen GÜÇ Programı ile önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor ve program için 445,1 milyar TL kaynak ayrıldığı aktarıldı.

Mesleki Eğitim Politikaları ve Staj İmkanları

Toplantının İl Mesleki Eğitim Politikaları gündeminde sunum yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin ardından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Atik, öğrencilerin 4 aylık uzun dönem staj yapabilmeleri için işletmelerin kontenjan ayırmasının önemine dikkat çekti.

Kurulun değerlendirmeleri, Manisa’da istihdamı artırmaya ve mesleki eğitimi güçlendirmeye yönelik adımların sürdürüleceğine işaret etti.

MANİSA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU’NUN 2026 YILI 1. OLAĞAN TOPLANTISINDA, KENTTE İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 6,3’E GERİLEDİĞİ AÇIKLANIRKEN, GENÇLER VE ÖZEL GRUPLARA YÖNELİK İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM DESTEKLERİNİN ARTIRILDIĞI VURGULANDI.