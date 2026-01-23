Manisa’da İşsizlik Geriliyor, Mesleki Eğitim Destekleri Artıyor

Manisa’da işsizlik oranı yüzde 6,3’e geriledi; istihdam ve mesleki eğitim destekleri gençler ve özel gruplara yönelik artırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:11
Manisa’da İşsizlik Geriliyor, Mesleki Eğitim Destekleri Artıyor

Manisa’da İşsizlik Geriliyor, Mesleki Eğitim Destekleri Artıyor

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2026 yılı 1. olağan toplantısında, kentte işsizlik oranının gerilediği ve istihdam ile mesleki eğitim desteklerinin güçlendirildiği vurgulandı.

Toplantı Detayları ve Vali Yardımcısı Açıklamaları

Toplantı, Manisa Valiliği Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Dr. Harputlu, il düzeyinde istihdam politikalarının ve aktif işgücü programlarının planlanmasının önemine dikkat çekti.

2024-2025 Verileri ve İller Arası Karşılaştırma

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan tarafından sunulan raporda, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılı Kasım dönemi itibarıyla işsizlik oranının %8,6, istihdam oranının %49,2 ve işgücüne katılım oranının %53,8 olduğu belirtildi. İl bazında ise 2024 yılı verilerine göre Manisa’da işsizlik oranı %6,3, işgücüne katılım oranı %56,7 ve istihdam oranı %53,1 olarak açıklandı. Tufan, Manisa’nın yer aldığı TR33 Kalkınma Bölgesi’nde işsizlik oranlarının yıllar içinde düştüğünü vurguladı.

Sunulan Hizmetler ve Sayısal Başarılar

2025 yılı boyunca, 78.289 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı verildi. Ayrıca 14.948 işyeri ziyareti gerçekleştirildi ve kamu ile özel sektörde toplam 29.006 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

İş Kulübü faaliyetleri kapsamında 111 grupta 1.456 kişiye eğitim verildi; 513 eğitim kurumu ziyaret edilerek 10.220 kişiye meslek danışmanlığı sağlandı.

Aktif İşgücü Programları ve Projeler

Programlardan öne çıkanlar şöyle bildirildi: Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi kapsamında 78 firma ile protokol imzalandı ve 221 kişi projeden yararlandı. İşbaşı Eğitim Programları çerçevesinde 224 program açıldı ve 823 kişi meslek edindi. İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında ise 164 program sürdü ve 6.231 kişi faydalandı.

Gençlere yönelik Ulusal İstihdam Programı kapsamında yürütülen GÜÇ Programı ile önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor ve program için 445,1 milyar TL kaynak ayrıldığı aktarıldı.

Mesleki Eğitim Politikaları ve Staj İmkanları

Toplantının İl Mesleki Eğitim Politikaları gündeminde sunum yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin ardından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Atik, öğrencilerin 4 aylık uzun dönem staj yapabilmeleri için işletmelerin kontenjan ayırmasının önemine dikkat çekti.

Kurulun değerlendirmeleri, Manisa’da istihdamı artırmaya ve mesleki eğitimi güçlendirmeye yönelik adımların sürdürüleceğine işaret etti.

MANİSA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU’NUN 2026 YILI 1. OLAĞAN TOPLANTISINDA, KENTTE İŞSİZLİK...

MANİSA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU’NUN 2026 YILI 1. OLAĞAN TOPLANTISINDA, KENTTE İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 6,3’E GERİLEDİĞİ AÇIKLANIRKEN, GENÇLER VE ÖZEL GRUPLARA YÖNELİK İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM DESTEKLERİNİN ARTIRILDIĞI VURGULANDI.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Güneş Paneli Desteğiyle Yörükler Enerjiye Kavuştu
2
Manisa’da İşsizlik Geriliyor, Mesleki Eğitim Destekleri Artıyor
3
Altın ve Gümüşte Rekor: Ons Altın 4 bin 967 Dolar, Ons Gümüş 99 Dolar
4
Marmarabirlik 860 milyon TL Ödeyecek — Ürün Bedellerinin %75'i 13 Şubat'ta Tamamlanacak
5
Adana'da zirai dona önlem: 15 dönüm limon fileyle korundu
6
Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Sektörü Masaya Yatırıldı
7
Gümüşhane, 2025'te Doğu Karadeniz'de İhracatını En Çok Artıran İl Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları