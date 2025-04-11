Manisa'da Zirai Don Üzüm Bağlarını Vurdu

Manisa'da Zirai Don Etkisini Sürdürüyor

Manisa'da, özellikle filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don bugün de devam etti. Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, tarım arazilerinde önemli zararlara neden oldu.

Sarıhanlı'da Zarar Tespiti

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada 9 Nisan'da başlayan soğukların 12 Nisan'a kadar sürmesinin beklendiğini vurguladı. Okur, ilçedeki 130 bin dekar tarım arazisinde ciddi hasar tespit ettiklerini belirtti.

Üzüm üretiminin ilçenin temel geçim kaynağı olduğunu dile getiren Okur, "Üzüm olmazsa burada ne sanayi olur ne ticaret olur. Bu yıl çiftçi hakikaten de çok zor bir dönem geçirecek." dedi.

Turgutlu Ovasında Hasar Tespiti Devam Ediyor

Turgutlu Ovası'nda zarar gören üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başlamış durumda. Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı ve Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, üzüm bağlarını gezerek incelemede bulundu. Ziraat Odası Başkanı Şenol, zirai donun 75 bin dekarlık bağ alanının tamamını etkilediğini belirterek, "Şu an bulunduğumuz bağda yüzde 70'lerde zarar vardır. Bölgemizde soğuk vurgunları lokal olup, bazı bölgelerde yüzde 20'de bazı bölgelerde yüzde 80'lere ulaşıyor." diye konuştu.

Alaşehir'de İncelemeler Devam Ediyor

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, bölgedeki zararların yerel farklılıklar gösterdiğini kaydederek, "Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde ellisini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize böyle afetler yaşamaması için sigorta yaptırmalarını öneriyoruz." ifadesinde bulundu. Yüksek kesimlerde bulunan kiraz bahçeleri de aynı oranlarda zarar gördü ve bir yıllık emeklerin heba olduğu belirtildi.

Kentte zirai don, dün de etkili olmuş ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağları ve tarım alanlarında inceleme gerçekleştirmişti.

Manisa'da dün sabaha karşı il genelinde özellikle filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don bugün de devam etti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur (fotoğrafta) ilçedeki zarara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Manisa'da dün sabaha karşı il genelinde özellikle filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don bugün de devam etti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur (fotoğrafta) ilçedeki zarara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.