Maraş Fıstık Ezmesi Coğrafi İşaret ile Tescillendi

Maraş Fıstık Ezmesi Tescillendi

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan Maraş fıstık ezmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi. Bu önemli gelişme, şehrin kültürel ve gastronomik değerlerinin korunması ve tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen çabaların bir sonucudur.

Büyükşehir Belediyesinin Açıklamaları

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, coğrafi işaret başvurularında bir başka başarıya ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç sadece belge alma değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir adımdır."

Bu tescil ile birlikte Maraş fıstık ezmesi, ulusal ve uluslararası platformda daha geniş bir tanınırlık kazanacak ve yerel ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden "Maraş fıstık ezmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden "Maraş fıstık ezmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.