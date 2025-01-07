Mardin'de Kayıt Dışı İki Trafo Ele Geçirildi

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen iki kayıt dışı trafoya el konulduğunu duyurdu.

Kaçak Elektrikle Mücadele Süreci

Şirketin yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama anlayışıyla hareket edildiği vurgulandı. Kaçak elektrikle mücadele çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Dicle Elektrik, 2013 yılında %78 olan kaçak elektrik kullanım oranını %42 seviyesine düşürdüğünü belirtti.

Gizli Trafoların Tespiti

Yürütülen çalışmalarda dron ve yapay zeka destekli analiz yöntemleri kullanılarak kaçak elektrik kullanımlarının tespit edildiğine dikkat çekildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'nde biri tarım arazisinde gizli şekilde tuğla örülerek gizlenmiş, diğeri ise traktör römorkuna yüklenmiş iki kaçak trafonun belirlendiği kaydedildi.

Trafoların Güvenlik Açıkları ve Tehditler

Savcılık kararıyla jandarma eşliğinde el konulan trafoların buğday tarlasını sulamak için kullanıldığı, ancak yasa dışı yollarla kurulan düzenekte hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ortaya çıktı. 160 ve 250 KVA gücündeki trafoların yaklaşık 200 konutun ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirtildi.

Enerji Verimliliği Önerisi

Dicle Elektrik açıklamasında, "Kayıt dışı trafolar can ve mal güvenliği için ciddi risk oluşturuyor. Bu tür trafolar şebeke üzerindeki yükü artırarak enerji kalitesini düşürüyor. Bugünkü teknolojik imkanlarla kaçak elektrik kullananların tespit edilmeme şansı artık yok. Kaçak elektrik kullanmak yerine, enerjiyi verimli kullanarak modern sulama teknikleriyle tarım yapılmasını öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt dışı trafoya el konulduğunu bildirdi.

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt dışı trafoya el konulduğunu bildirdi.