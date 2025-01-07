DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,86 -0,43%
ALTIN
3.003,46 -0,47%
BITCOIN
3.601.828,22 0,11%

Mardin'de Kayıt Dışı İki Trafo Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçak tarımsal sulama için kullanılan iki trafoya el konuldu. Güvenlik önlemleri yoktu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:34
Mardin'de Kayıt Dışı İki Trafo Ele Geçirildi

Mardin'de Kayıt Dışı İki Trafo Ele Geçirildi

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen iki kayıt dışı trafoya el konulduğunu duyurdu.

Kaçak Elektrikle Mücadele Süreci

Şirketin yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama anlayışıyla hareket edildiği vurgulandı. Kaçak elektrikle mücadele çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Dicle Elektrik, 2013 yılında %78 olan kaçak elektrik kullanım oranını %42 seviyesine düşürdüğünü belirtti.

Gizli Trafoların Tespiti

Yürütülen çalışmalarda dron ve yapay zeka destekli analiz yöntemleri kullanılarak kaçak elektrik kullanımlarının tespit edildiğine dikkat çekildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'nde biri tarım arazisinde gizli şekilde tuğla örülerek gizlenmiş, diğeri ise traktör römorkuna yüklenmiş iki kaçak trafonun belirlendiği kaydedildi.

Trafoların Güvenlik Açıkları ve Tehditler

Savcılık kararıyla jandarma eşliğinde el konulan trafoların buğday tarlasını sulamak için kullanıldığı, ancak yasa dışı yollarla kurulan düzenekte hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ortaya çıktı. 160 ve 250 KVA gücündeki trafoların yaklaşık 200 konutun ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirtildi.

Enerji Verimliliği Önerisi

Dicle Elektrik açıklamasında, "Kayıt dışı trafolar can ve mal güvenliği için ciddi risk oluşturuyor. Bu tür trafolar şebeke üzerindeki yükü artırarak enerji kalitesini düşürüyor. Bugünkü teknolojik imkanlarla kaçak elektrik kullananların tespit edilmeme şansı artık yok. Kaçak elektrik kullanmak yerine, enerjiyi verimli kullanarak modern sulama teknikleriyle tarım yapılmasını öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt...

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt dışı trafoya el konulduğunu bildirdi.

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt...

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt dışı trafoya el konulduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yerli Yapay Zeka 64 Bin Oltalama Saldırısını Engelledi
2
Togg T10X, Elektrikli Araç Pazarını Altüst Etti - 2024 Lideri
3
Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları 2024'te Yüzde 3,3 Arttı
4
Sanayicilerden Mesleki Eğitimde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çağrısı
5
15. ODMD Satış ve İletişim Ödülleri Kesintisiz Başarılarla Taçlandı
6
TürkAkım ile 5 Yılda 104,1 Milyar Metreküp Gaz Taşındı
7
Otomotiv Sektöründe Yıllık İhracat Rekoru: 37 Milyar Dolar

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor