Marmarabirlik Ortakları Yarın 22 Milyon Lira Ödeme Alacak

Marmarabirlik'ten 22 Milyon Liralık Ödeme

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası çerçevesinde yarın 22 milyon lira ödeme gerçekleştirecek. Bu ödeme, 7. dilim kapsamındaki ortakları kapsayacak.

Ürün Bedelleri Ziraat Bankası'ndan Çekilebilecek

Birlikten yapılan açıklamada, ortakların 11-24 Ocak tarihleri arasında teslim ettikleri ürünlerin yarı bedelinin karşılığı olan miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebileceği belirtildi.

Kampanyanın başladığı 21 Ekim tarihinden itibaren toplamda 3 milyar 232 milyon lira karşılığında 57 bin 503 ton ürün alındığını kaydeden Marmarabirlik, kalan ürün bedellerinin bir kısmının ödemesinin ise 21 Şubat'ta 776 milyon lira olarak yapılacağı bilgisine de yer verdi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Değerlendirme

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım kampanyasının sonuna yaklaştıklarını vurgulayarak, kooperatiflerden alınan ürün miktarlarını paylaştı. Asa, şu ifadeleri kaydetti:

"Gemlik Kooperatifi'nden 5 bin 267 ton, Mudanya Kooperatifi'nden 13 bin 474 ton, İznik Kooperatifi'nden 14 bin 814 ton, Orhangazi Kooperatifi'nden 5 bin 516 ton, Erdek Kooperatifi'nden 7 bin 24 ton, Mürefte Kooperatifi'nden 3 bin 188 ton, Edincik Kooperatifi'nden 8 bin 23 ton ve Marmara Adası Kooperatifi'nden 197 ton ürün alımı gerçekleştirdik."