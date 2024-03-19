Mart ayı ödemeleri hesaplara yattı! Bakan Göktaş: “Mart ayında 884.7 milyon TL ödeme yaptık”

Bakan Göktaş, Çocukların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi için başlatmış oldukları Sosyal Yardım ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yattığını duyurdu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesine ve eğitim giderlerine destek verilmesine önem verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı içerisinde yapılan ödemelerin toplamda 884.7 milyon TL değerinde olduğunu da açıkladı.

“Çocuklar aile ortamında büyümeli”

Çocukların aile ortamında büyümesinin, milli değerler açısında büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bu amaçla Sosyal Yardım ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin kritik bir noktada durduğunu belirtti. Aile odaklı sosyal hizmet modelini benimsediklerini dile getiren Bakan, çocukların aile sıcaklığı ve şefkati ile büyümelerinin önemli olduğuna dikkat çekti.