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MASAK'tan Nakit İşlemlerine Dair Önemli Açıklama: Belge İstenmeyecek

MASAK, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalarda nakit işlemleri sırasında belge istenmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:58
MASAK'tan Nakit İşlemlerine Dair Önemli Açıklama: Belge İstenmeyecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi işlemlerinde dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılmayacağını açıkladı.

MASAK, bu konuda yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı ekonomi ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularındaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Açıklamada; "Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durumdur. Fakat, Başkanlığımızca belirtilen tarihten itibaren bankalara nakit işlemleri için belge istenmesi uygulaması söz konusu değildir" denildi.

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