MASKİ, 359 bin metre dere temizliğiyle tarım arazilerini taşkınlara karşı koruyor

Gölmarmara'da 3 kilometrelik dere temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınları önlemek ve tarım arazilerini korumak amacıyla dere temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2025 yılı içinde toplam 359 bin metre temizlik çalışması gerçekleştiren MASKİ ekipleri, son olarak Gölmarmara’nın iki mahallesinde 3 kilometrelik dereyi temizleyerek bölgedeki tarım arazilerini güvence altına aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gölmarmara İlçesi’ne bağlı İsmetpaşa ve Atatürk mahallelerinde başlatılan 3 kilometrelik dere temizliği çalışması tamamlandı. Bu çalışma ile vatandaşlar güvenli bir yaşam alanına kavuşmanın yanında bölgedeki tarım arazileri de taşkın riskine karşı korunmuş oldu.

Recep Günay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde hayata geçirdiğimiz dere temizliği, taşkın önleme ve çevresel iyileştirme çalışmalarıyla hem doğal yaşamı korumaya hem de kırsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyoruz. 2025 yılı içerisinde yaklaşık 359 bin metre dere temizliği yaptık. Son olarak Gölmarmara ilçemize bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde 2 bin 300 metre, Atatürk Mahallesi’nde ise 300 metre dere temizliğini tamamladık. MASKİ olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde, derelerde temizlik, bakım ve ıslah çalışmalarımızı program dahilinde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

