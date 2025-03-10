Matriks 2024 Hasılatı 1 Milyar Liraya Yaklaştı

Matriks 2024 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Matriks, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, toplam satışlarını 980 milyon liranın üzerine çıkardı ve 12 aylık net karı 130 milyon lirayı aştı. Bu başarı, Matriks’in finansal sürdürülebilirlik ve iş modellerindeki çeşitlendirme etkisinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Cem Tutar: "Yüzde 129 Artışla Esas Faaliyet Karı"

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, şirketin sonuçlarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, iş modellerindeki çeşitliliğin, şirketin esas faaliyet karında yüzde 129 artışla 286 milyon lirayı aşan sonuçlara katkı sağladığını ifade etti.

Sermaye Artışları ve Temettü Dağıtımı

Matriks, 2024'te iki bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirerek sermayesini 100 milyon liranın üzerine taşıdığını duyurdu. Şirket, 2021'deki halka arzlarının ardından dördüncü kez temettü dağıtımında bulunduğunu da vurguladı.

Finansal Teknolojiler Alanındaki Yenilikler

Tutar, 2024 yılında “Finansal Teknolojiler” unvanını kabul etmelerinin, şirkete daha iyi bir kimlik kazandırdığını belirtti. Kripto para alım satım platformu roobit_ ile ilgili faaliyetlerin öne çıktığını ifade etti.

Tutar, Matriks’in iştiraklerinden Rootech’in roobit_ ile sermaye piyasaları ve kripto para dünyası arasında köprü olma potansiyelini önemsediğini dile getirdi.

Yapay Zeka ve İş Birlikleri

Cem Tutar, yapay zekanın finansal teknolojilere etkisinin giderek arttığını, bu yıl finansal verileri daha akıllı ve hızlı analiz eden AI tabanlı çözümler sunmayı hedeflediklerini aktardı. 2025 yılında yeni nesil işlem platformu Matriks IQ ile bu alanda öncü olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ayrıca, yatırımcıların daha hızlı işlem yapmalarını sağlayan akıllı algoritmalar geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sürdürülebilir Başarı Hedefi

Matriks’in 21. yılında 200 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirten Tutar, ürün, servis ve finansallarında sürdürülebilir başarıyı öncelikli hedef olarak belirlediklerini ekledi.