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Mayıs ayı enflasyon tahminleri belli oldu, gözler TÜİK’e çevrildi

AA’nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mayıs ayıyla ilgili enflasyon tahminlerini paylaştı. Anket sonuçlarına göre aylık bazda enflasyonun yüzde 3.04 artması ve yüzde 74.89’a çıkması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:04
Mayıs ayı enflasyon tahminleri belli oldu, gözler TÜİK’e çevrildi

AA’nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları, kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete katılan 15 ekonomist, Mayıs ayı enflasyon rakamlarına dair tahminlerini paylaştı.

Ankete katılan ekonomistlerin görüşlerine ve tahminlerine göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3.04 olarak kaydedildi. Beklentiler en az yüzde 2.85, en çok ise yüzde 3.50 olarak açıklandı. Ortalamaya göre Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 74.89’a çıkması bekleniyor.

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi ise 43.95 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran’a açıklayacak.

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