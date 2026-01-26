McDonald’s Türkiye: Yüzde 98 yerlilikle 1 milyar dolar üretim katkısı

McDonald’s Türkiye, 2025’te ekonomiye 1 milyar dolar katkı sağladı

McDonald’s Türkiye, yüzde 98 yerli girdi yaklaşımıyla 2025 hedefini tamamlayarak ülke ekonomisine 1 milyar dolar üretim katkısı sağladığını açıkladı. 1986 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, yerel tedarik ekosistemi ve dijitalleşme yatırımlarıyla ekonomik değer üretmeye devam ediyor.

2025’te büyüme: Yeni restoranlar ve yayılma

Şirket, 2025 yılında 36 yeni restoranı devreye alarak İstanbul ve İzmir’in yanı sıra Antalya, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da da hizmet ağını genişletti. Turizm bölümlerinde Fethiye, Göcek, Kuşadası, Selçuk, Bodrum ve Altınoluk’ta yeni açılışlar gerçekleştirdi.

McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, "2025’te büyümemizi ülke genelinde sürdürdük" diyerek, "306 restoranımız ve 10 bini aşkın çalışanımızla hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyor, yüzde 98 yerlilik oranımızla güçlü bir biçimde bağlı olduğumuz bu topraklara katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 2026 yılında da gerçekleştirmeyi planladığımız 38 yeni restoran açılışıyla misafirlerimizi memnun etmeyi ve ülkemiz için değer üretmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Kanjee, beş yıl içinde 500 restorana ulaşmayı hedeflediklerini de ekledi.

İstihdamta kapsayıcı yaklaşım

Kanjee, şirketin güçlü ve kapsayıcı istihdam politikasını vurgulayarak, geçen yılki büyüme kapsamında 2 bin kişilik alımla çalışan sayısını 10 bine yükselttiklerini belirtti. "Bu yıl 2 bin kişi daha istihdam ederek büyümemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kadın istihdamına dikkat çeken Kanjee, "Toplam çalışanlarımız içinde kadınların payı yüzde 50,5’e ulaştı. Restoranlarda ekip üyeliğinden yöneticiliğe uzanan tüm pozisyonlarda aktif rol alan kadın çalışanlarımız, markamızın sahadaki iş gücü yapısında önemli bir yer tutuyor. İŞKUR ve yerel belediyelerle yürüttüğümüz iş birlikleriyle kadın istihdamını desteklemeye, esnek çalışma düzeniyle daha fazla kadına istihdam fırsatı oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dijitalleşme ve uluslararası ilgi

Şirket, "Geleceğin Restoran Deneyimi" kapsamında restoran içi deneyimi geliştirmek amacıyla ülke genelinde 594 sipariş kioskunu devreye aldı. Kanjee, bu standardın global ölçekte takip edildiğini belirterek, ABD’den Güney Kore’ye kadar birçok ülkenin yönetim ekiplerinin Türkiye’ye gelerek dönüşümü yakından incelediğini aktardı.

Kampanyalar ve ödüller

McDonald’s Türkiye, yıl boyunca Minecraft, Friends, Sekizinci Aile, Grimace ve McHesaplı Menüler gibi kampanyalarla yüksek görünürlük yarattı. İletişim ve pazarlama çalışmalarında elde ettiği başarılarla kurum; Kristal Elma’dan gümüş ödül, IPRA Golden World Awards ve Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri gibi prestijli yarışmalarda ödüller kazandı. Ayrıca Effie ve Mixx Awards’ta ikişer altın ödül, Great Place to Work’ün "Genç Kuşaklar İçin En İyi İşverenler" listesi ile 2024 EMEA Development ve 2025 T3 Market Zero gibi uluslararası ödüller de markanın çalışmalarını taçlandırdı.

McDonald’s Türkiye 2025 performansıyla yerel tedarik zincirine, istihdama ve dijital deneyime yaptığı yatırımlarla hem sektöründe hem de ülke ekonomisinde etkisini artırdığını göstermeye devam ediyor.

MCDONALD’S TÜRKİYE CEO’SU MWAFFAK KANJEE