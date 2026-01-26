Tunceli'de Ramazan Öncesi Zincir Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, yaklaşan Ramazan ayı öncesi Tunceli'de zincir marketlere yönelik fiyat, etiket ve kasa-raf fiyat uyumu denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapıldı.

Denetimlerin bulguları

Yapılan incelemelerde birçok noktada kurallara uyulduğu gözlemlendi ve ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi. Denetimlerin, Ramazan ayına kadar il merkezi ve ilçelerde artarak devam edeceği vurgulandı.

Yetkili açıklaması ve şikayet kanalları

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımızın ve Tunceli Valiliğimizin talimatları kapsamında yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Türkiye’de eş zamanlı olarak zincir marketlere yönelik bir kasa-raf uyumu ve etiket kontrollerimiz gerçekleşti. Yapılan denetimlerde birçok esnafımızın kurallara riayet ettiğini ve çok fazla bir olumsuzluk olmadığını gözlemledik. Özellikle bu duyarlı davranışlarından dolayı Tunceli’de hizmet veren esnafımıza teşekkür ediyorum. Sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de Ramazan ayına kadar denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması durumunda HFA (Haksız Fiyat Artışı) mobil uygulamasından, CİMER üzerinden ve bakanlığımızın şikayet hattı olan 175 üzerinden şikayetlerini bizlere bildirebilirler"

Vatandaşlar, belirtilen kanallar aracılığıyla herhangi bir fiyat veya etiket uyumsuzluğu durumunda şikayette bulunabilirler.

