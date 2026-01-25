Erzurum'da Sağlıklı Anne Sağlıklı Buzağı Projesi Horasan'da Eğitim Verdi

Sağlıklı Anne Sağlıklı Buzağı Projesi Horasan'da üreticilerle buluştu

Hedef: Buzağı kayıplarını azaltmak

Erzurum’da buzağı kayıplarını önlemek amacıyla hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Sağlıklı Anne Sağlıklı Buzağı Projesi kapsamında, Horasan ilçesi Hızırilyas Mahallesi için eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Erzurum İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından Horasan ilçesinde düzenlenen eğitime, İl Müdürü Alpaslan Kenger de katılarak üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda proje hedefleri ve saha uygulamaları paylaşıldı.

Eğitimde; sağlıklı damızlık seçimi, doğru bakım ve besleme uygulamaları ile buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulamalı bilgiler verildi. Üreticilere pratik öneriler sunularak etkin mücadele yolları anlatıldı.

ERZURUM’DA BUZAĞI KAYIPLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA HAZIRLANAN VE DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN "SAĞLIKLI ANNE SAĞLIKLI BUZAĞI PROJESİ" KAPSAMINDA, HORASAN İLÇESİ HIZIRİLYAS MAHALLESİ İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.