Salihli'de 30 Yıllık Başkan Kadir Dilşeker Yeniden Seçildi

Salihli'de Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda Güven Tazeledi

Tek listeyle tüm oyları aldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Kadir Dilşeker, üyelerin tam desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

Toplam 413 üyeye sahip oda, genel kurulunu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığı görevini ise Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter yürüttü.

Seçimlere tek liste ile katılan ve yaklaşık 30 yıldır başkanlık görevini sürdüren Kadir Dilşeker, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Genel kurulda renkli anlar da yaşandı. Divan Başkanı Hasan Geriter, salonda iki farklı listenin; yeşil ve kırmızı listelerin ulaştığını söyleyerek kısa süreli şaşkınlık yarattı. Daha sonra kırmızı listenin Başkan Dilşeker'e karşı şaka amaçlı hazırlandığı ortaya çıktı.

Toplantıda ayrıca oda denetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Melek Kelebek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Genel kurul sonrası konuşan Kadir Dilşeker, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, 'Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz' dedi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Kemal Yumrukaya, Salim Yıldız, Murat Şahin, Zafer Kara, Mesut Deler ve Fazlı Gülseren. Denetim kurulunda ise Latife Akkoyun, Birgül Güler ve Asiye Elmacı yer aldı.

