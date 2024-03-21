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Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

TBMM'de onaylanan yeni düzenlemeyle SGK destekli 20 bin TL'lik destek Mart ayında başvuru sahiplerine verilecek.Bu önemli adım, binlerce aileye rahat bir nefes verecek.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:05
Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Asgari ücretli işçilere ödenen 20 bin TL'lik yardım, birçok aile için memnuniyet verici bir rahatlama oldu. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik bu yardım, Mart ayında başvurular başlar başlamaz hizmete sunulacak. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular, sürecin hem hızlı hem de kolay olmasını sağlayacak.

"Destek talepleri Mart ayında başladı"

Mart ayı asgari ücretli çalışanlara yönelik çok önemli bir dönem oldu. TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanan yönetmelikle bu ay talepte bulunanlara SGK destekli 20 bin TL hibe sağlanacak. Bu süreçte online kayıt işleminin e-devlet üzerinden tamamlanması vatandaşların zamandan ve emekten tasarruf sağlayacak şekilde işlemlerini yapmalarını sağlayacak.

Nasıl kayıt olunur?

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

SGK destekli 20.000 TL desteğine başvurmak çok kolay. Kayıt olmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

E-Devlet sisteminden giriş yapın,

“Asgari Ücretli Çalışan Yardımı İste” sekmesine tıklayın,

İstenilen bilgileri eksiksiz doldurun,

Başvurunuzu tamamlayın ve sonuçları beklemeye başlayın.

Kayıt işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ilgili kuruluşlardan destek alabilirsiniz.

Kimler başvurabilir?

Bu destekten yararlanmak isteyenlerin belirli bazı şartları taşıması gerekiyor. Başvurmak için aşağıdaki kriterleri karşılamanız gerekir;

Türkiye'de asgari ücretle çalışılması,

SGK için düzenli sigorta primleri ödenmesi,

Yardım miktarı ve ödeme süreci

SGK tarafından desteklenen 20.000 TL'lik yardım, uygun görülen başvuru sahiplerine belirli bir süreçte dağıtılacak. Bu destek asgari ücretli çalışanlara maddi yardım sağlayacak ve günlük hayatlarını kolaylaştıracak. Ödeme sürecine ilişkin detaylı bilgi talep edilmesi halinde yetkili makam tarafından verilecektir.

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