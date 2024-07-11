Meclis onayı verdi! En düşük emekli maaşında yeni rakam ayyuka çıktı: İşte ödenecek yeni miktar

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen rakam ortaya çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ TUTARLARI BELLİ OLDU

Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 24.73, memur emeklisi maaşlarına yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Emekli kök maaşı 8 bin TL altında olan vatandaşlar ise sıfır zam almış oldu. En düşük emekli maaşında yapılacak düzenlemelerle ilgili birden fazla formül konuşuluyor.





SSK ve Bağ Kur emeklisine ek refah payı zammı yapılabilecek. Aynı zamanda Ocak ayında yapıldığı gibi memur ve emekli maaş zam oranları netleşebilecek. Son olarak en düşük emekli maaşının 12 bin TL ile 14 bin TL aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Emekliler 17 Temmuz itibariyle maaşlarını almaya başlayacak, zamların bu tarihe yetiştirilmesi bekleniyor. Eğer zamlar bu tarihe yetişmezse emekli vatandaşlar maaş farklarını da bu ay içinde alacak.