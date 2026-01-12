MediaMarkt Startup Challenge 8'inci Yılında: 22 Ülkeden 264 Girişim Değerlendirildi

MediaMarkt Startup Challenge'ın 8'inci yılı ön değerlendirmesi tamamlandı: 22 ülkeden 264 girişim incelendi, 10 finalist 14 Ocak'ta finalde yarışacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:40
MediaMarkt’ın Türkiye’de başlattığı ve dünyaya açtığı girişimcilik programı MediaMarkt Startup Challengeın ön değerlendirme ve başvuru süreci tamamlandı. Yarışmanın 8'inci yılında, dünya çapından gelen başvurular titiz bir değerlendirmeden geçirildi.

Başvuru süreci ve destekçiler

Tenity ortaklığıyla yürütülen yarışma bu yıl Google, Index Grup ve BNP Paribas Cardif tarafından destekleniyor. Final etkinliği 14 Ocak tarihinde düzenlenecek ve finale kalan girişimler uzman jüri önünde sunum yapacak.

Sektörel dağılım ve değerlendirme

Toplamda 22 farklı ülkeden 264 girişimin değerlendirildiği yarışmada sektör bazlı dağılım öne çıktı. Yapılan açıklamaya göre ön değerlendirmede ön plana çıkan sektörler şu şekilde:

Perakende satış teknolojileri: 76 girişim

Kurumsal dijitalleşme ve çalışan deneyimi: 86 girişim

Sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri: 44 girişim

Satış sonrası teknolojileri: 46 girişim

Diğer alanlar: 12 girişim

Finalde 10 girişim yarışacak

Değerlendirme sürecinin sonunda seçilen en iyi 10 girişim, 14 Ocak günü düzenlenecek Startup Challenge Day etkinliğinde jüri karşısına çıkacak. Yarışma, geleceğin perakende çözümlerini bugünün inovatif fikirleriyle buluşturmayı hedefliyor.

