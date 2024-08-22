Medipol Sağlık Grubu'nun WalkBot ile Yürüyüş Mucizesi

Medipol Sağlık Grubu'nun Öne Çıkan Başarısı

Medipol Sağlık Grubu, WalkBot adlı yürüme robotunu kullanarak yatağa bağımlı bir hastayı, 1,5 aylık yoğun bir rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yürütmeyi başardı.

Uzman Görüşleri

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, inme, omurilik yaralanmaları ve diğer nörolojik hastalıklar tedavi edilebilen WalkBot ile iyileşen Dr. Zeki Erksun tedavi sürecini paylaştı. Dr. Erksun, 3,5 ay önce menenjit geçirdiği için her iki kol ve bacağında kas gücü kaybı yaşamıştı. Güney Kore'den gelen mühendisler tarafından kurulan WalkBot ile birlikte, rehabilitasyonun başarısına tanıklık etti.

Etkinlikte konuşan Dr. Gökhan Özkoçak, teknolojinin rehabilitasyon alanındaki dönüşümüne dikkat çekerek, "Biz bu mucizevi iyileşme sürecini sizinle paylaşacağız," dedi. Özkoçak, WalkBot ile yapılan robotik rehabilitasyonun önemi ve tedavi yöntemlerinin geliştiğini vurguladı.

Hastanın İyileşme Süreci

Dr. Özkoçak, hastanın tedavi sürecinde kas gücünün 0/5 seviyesinden 5/5 seviyesine ulaştığını açıkladı. Dr. Zeki Erksun ise tedavi öncesinde sadece parmak uçlarını hareket ettirebildiğini ve şimdi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldiğini belirtti. Erksun, "Her gün arkadaşlarım gerekli tedaviyi yaparak, en son bugün geldiğim noktaya, yani kendim ayağa kalkacak duruma geldim. Artık kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum," şeklinde konuştu.

Teknolojinin Gücü

Dr. Özkoçak, hastalarında gerçekleşen nörolojik iyileşmenin bu tür teknolojik yöntemlerle mümkün hale geldiğini ifade etti. Zeki Erksun'un tedavisinde yürüyüş uygulamasıyla elde edilen başarıyı gösterdi.