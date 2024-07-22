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Medipol Sağlık Grubu Uganda'da Yeni Temsilcilik Açtı

Medipol Sağlık Grubu, kampala'da ücretsiz tıbbi hizmet verecek yeni temsilcilik ofisini açtı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:27
Medipol Sağlık Grubu Uganda'da Yeni Temsilcilik Açtı

Medipol Sağlık Grubu Uganda'da Yeni Temsilcilik Ofisi Açtı

Medipol Sağlık Grubu, uluslararası sağlık turizmi kapsamında Uganda'nın başkenti Kampala'da yeni bir temsilcilik ofisi açarak sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Açılış Töreni

Yeni açılan ofis, 13. temsilcilik olarak kayıtlara geçti. Açılış için düzenlenen törende, kurdele kesimini Türkiye Cumhuriyeti Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Erhan Gökçe gerçekleştirdi. Törene Uganda’daki sağlık sektörü temsilcileri, hekimler ve sağlık personeli katıldı.

Ücretsiz Tıbbi Danışmanlık

Kampala'da bulunan Parliement Avenue'da açılan bu temsilcilik ofisi, Uganda vatandaşlarına ücretsiz tıbbi değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Medipol'un uzman doktorlarıyla çevrimiçi görüşme imkanı sağlanacak, böylece hastalar tedavi sürecinde ihtiyaç duydukları desteği alabilecekler.

Gelişmiş Sağlık Hizmetleri

Sağlık altyapısının yeterli düzeyde olmadığı Uganda'da, kemik iliği, böbrek ve karaciğer nakli, onkolojik tedaviler ve ortopedik ameliyatlar gibi önemli sağlık hizmetlerine erişim sağlanması planlanıyor.

Medipol'un Uluslararası Vizyonu

Yılda 35 binin üzerinde hastaya tedavi hizmeti sunan Medipol Sağlık Grubu, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve daha birçok ülkede temsilcilik ofisleri aracılığıyla hizmet vermekte. Önceki açılışları arasında Moğolistan'ın Ulanbator kentinde bir ofis de bulunmaktadır.

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