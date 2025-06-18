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Mehlika Gider, KAİSDER'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği KAİSDER'in 5. Genel Kurulunda Mehlika Gider, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 20:15
Mehlika Gider, KAİSDER'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

KAİSDER'de Yeni Dönem

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) 5’inci Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Bu önemli zirvede, Mehlika Gider, derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Genel Kurulda Neler Oldu?

Gerçekleştirilen genel kurulda, öncelikle bir önceki yönetimin faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider kalemleri ibra edildi. Aynı zamanda, tüzük değişikliği ile daha önce 2 artı 2 olan yönetim süresi, artık tek dönem 3 yıl olarak belirlendi.

Mehlika Gider'in Vizyonu

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehlika Gider, yaptığı açıklamada, insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0'ın önemine dikkat çekti. Gider, nitelikli kadın girişimci sayısını artırma hedeflerini ve her sektörde başarıya ulaşmayı engelleyen dezavantajları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yeni Projeler ve İş Birlikleri

Gider, yerel ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek için çalışmalar yapacaklarını, ayrıca özel projeler üreteceklerini ifade etti. KAİSDER’in geleceğe yönelik heyecan verici planları, derneğin üyeleri ve kadın girişimciler için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneğinin (KAİSDER) 5’inci Genel Kurulunda Mehlika Gider, Yönetim...

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneğinin (KAİSDER) 5’inci Genel Kurulunda Mehlika Gider, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

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