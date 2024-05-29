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Mehmet Şimşek: “Dezenflasyonun eşiğindeyiz, biraz daha sabır gerekiyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Maliye Hesap Uzmanları Vakıf tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Şimşek, “enflasyonu tek haneye indirmek oldukça ciddi bir iş. Bu iş, zaman, kararlılık ve sabır istiyor” dedi.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:13
Mehmet Şimşek: “Dezenflasyonun eşiğindeyiz, biraz daha sabır gerekiyor”

İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik durumu ve enflasyonun gidişatını değerlendirdi. Şimşek, konuşmasında “Bizim şu an tek bir önceliğimiz var o da fiyat istikrarı sağlamak” ifadelerini kullandı.

Enflasyonda geçiş sürecinin bu ay itibari ile sona ereceğini ifade eden Bakan Şimşek, “Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğinde bulunuyoruz. Eylül ayı ile enflasyonda 40’lı rakamları göreceğiz. Ama tabi bu uzun bir süreç ve sabır gerektiriyor” şeklinde konuştu.

“Merkez Bankası ile birlikte ne gerekiyorsa yapacağız”

Bakan Şimşek konuşmasının devamında Merkez Bankası ile yürütülen ortak çalışmaları ele aldı. Şimşek, “Merkez Bankası şu anda ne gerekiyorsa onu yapıyor. Ekip oldukça iyi. Parasal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaşması, miktarsal sıkılaşma gibi uygulamalar devrede. Buradan iyi sonuçlar alacağız. Bunlar zaman alıyor ama sonuçlarını göreceğiz. Eğer banka ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Buradaki amaç fiyat istikrarını sağlamak. Gerekirse likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın bir şekilde çalışacağız ve gerekeni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“Cari açıkta dikkat çeken bir iyileşme söz konusu”

Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti: “Cari açığın milli gelire oranla bu sene yüzde 2.5’in altına düşmesini bekliyoruz. Bizim de hedefimiz bunu kalıcı bir şekilde 2.5’in altına indirebilmek. Uyguladığımız programın özünde yeniden dengelenme var. Net ihracat katkısının pozitife döndüğü bir dönemden bahsediyoruz. Şu anda cari açıkta dikkat çekici bir iyileşme söz konusu. İç talep de daha makul bir seviyede.”

Bakan Şimşek, rezervler ile ilgili olarak ise “İlerleyen süreçte enflasyon düştükçe hedefimize yaklaşacağız. Dış finansmana erişim sorunu, büyük ölçüde çözüldü diyebiliriz. Çok yakında bir tarihte, pozitif rezerv noktasında olacağız. Rezerv sorunu, Türkiye’nin gündeminden düşecek” dedi.

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