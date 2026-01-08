Mekap 2026'de Ürün Gamını Genişletiyor

Mekap, 2026'de iş güvenliği ayakkabıları ve poliüretan çizme segmentlerinde ürün gamını genişleterek yurt içi ve ihracatta büyüme ile istihdam hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:14
Türkiye’nin köklü iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, 2026 yılına ürün gamını genişletme hedefiyle giriyor. 2024-2025 yıllarında yakaladığı güçlü büyüme ivmesini sürdürülebilir şekilde devam ettirmeyi amaçlayan şirket, yeni yılda hem mevcut ürün gruplarını çeşitlendirmeyi hem de farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sunmayı planlıyor.

Strateji ve ürün geliştirme

Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gökhan Aslan hedefleri şöyle açıkladı: "Mekap, özellikle iş güvenliği ayakkabıları ve poliüretan çizme segmentlerinde ürün çeşitliliğini artırarak, kullanıcı beklentilerine daha hızlı ve kapsamlı yanıt vermeyi amaçlıyor. Ar-Ge ve tasarım yatırımlarının merkezinde yer alan bu strateji doğrultusunda; fonksiyonellik, dayanıklılık ve konfor odaklı yeni modellerin 2026 yılı boyunca kademeli olarak pazara sunulması planlanıyor".

Büyüme hedefleri

Aslan, şirketin büyüme beklentilerini de paylaştı: "2024 yılında yurt içi satışlarda yaklaşık yüzde 38, ihracatta ise yüzde 30 büyüme kaydeden şirketimiz, 2026 yılında ürün gamındaki genişlemenin etkisiyle yurt içi satışlarda yüzde 35-40 bandında, ihracatta ise yüzde 30’un üzerinde seviyelerde bir büyüme hedefliyor".

İstihdam ve operasyon

İstihdamı artırarak büyümeyi hedeflediklerini belirten Aslan, "2024 yılında çalışan sayısını yüzde 55 oranında artıran şirketimiz, 2026 yılında da ürün gamındaki genişlemeye paralel olarak istihdamını kontrollü şekilde büyütmeyi planlıyor. Üretim, Ar-Ge ve satış ekiplerinde yapılacak yeni istihdamlarla birlikte operasyonel verimliliğin artırılması ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve Ar-Ge odakları

Şirket, yeni ürün yatırımlarını sürdürürken yeşil enerji uygulamalarını üretim süreçlerine entegre etmeye devam ediyor. Ar-Ge yatırımlarının odağında daha hafif, daha dayanıklı ve çevre dostu malzemelerle geliştirilen ürünler yer alıyor.

Mekap, 2026 yılı stratejisini satış, ihracat ve istihdam hedefleriyle bütüncül bir yaklaşımla ele alarak hem Türkiye'de hem de global pazarlarda istikrarlı büyüme hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

