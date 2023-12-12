Memur zammında yüzde 50'lik beklenti yerini bu orana bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulunda, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifiyle 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinden görüşmeler yapıldı. Son kararın üzerine vatandaşları ilgilendirdiğini dile getiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarına zam isteğinde işleme konuldu.

MEMR MAAŞ ZAM İSTEĞİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler yapılırken teklifler verilirken yeni düzenlemeler sonrasında kamu çalışanlarının ve emekliliklerin sorunlarının en aza indirilmesi adına yeni zamlar yayınlanırken Kahveci açıklamalarında yeni memur maaş zammına değindi.

Gelecek enflasyon oranları üzerinde memur maaş zamlarında güncelleme yapılırken kamunun kendi alacaklarına yapmayı planlarken zam oranı ise yüzde 58,46 olarak değerlendirmeye tabi tutuldu. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi üzerine 8.077 TL ilave ek ödemeler için emekli maaşına zam bekleniyor. Kahveci, milletvekillerinden büyük haksızlıklar uğramış ve ekonomik durumların bulunduğu memur ve emeklilere bakarak karar üzerine imza atmasıyla TBMM'den taleplerin geçirilmesi bekleniyor.





MEMUR VE EMEKLİ ZAM YÜZDESİ

Merkez Bankası ekonomistlerinin yüzde 65'lik enflasyon gelmesiyle en düşük memur maaşı evli 2 çocuklu bir çalışana 22 bin 17 TL'den 32 bin 906 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşının ise 9.876 TL olurken yeni rakam 14.760 TL olarak güncellendi.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111

• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031

• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.070

• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 46.086

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.085

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.159

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.446

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 30.364

• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.446

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 21.446

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.446

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.474

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.417

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.697

• Profesör 1/4 – 25.678 – 37.233

• İmam Hatip – 14.791 – 21.446

• Avukat 1/4 – 14.791 – 21.446