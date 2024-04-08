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Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

Bayram arefesinde, birçok memurun erken maaş beklentisi, Maliye Bakanlığı’nın son duyurusuyla hayal kırıklığına uğradı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 14:53
Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

Kamu görevlileri, her zamanki maaş günleri olan ayın 15’i yerine, Ramazan Bayramı’ndan önce ödeme almayı umuyorlardı. Ne var ki, Bakanlığın yaptığı açıklama ile maaşların bayramdan önce değil, her ay olduğu gibi 15’inde yatırılacağı belirtildi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci’nin, memurların bayram harcamalarını rahatça yapabilmeleri için maaşların erken verilmesi yönündeki çağrısı, kamu çalışanları arasında olumlu bir beklenti yaratmıştı. Kahveci, bu önerinin, memurların alışveriş imkanlarını genişleteceğini ve aynı zamanda piyasayı hareketlendireceğini ifade etmişti.

MEMUR MAAŞI

MEMUR MAAŞLARININ 15'İNDE YATACAĞI DUYURULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son bildiriyle, memurların bayramdan önce maaş alma umutlarına bir son verildi. 

Bildiride, Ramazan Bayramı’nın 9 Nisan Salı günü öğleden sonra başlayacağı ve 12 Nisan Cuma gününe kadar süreceği, kamu görevlilerinin 8 Nisan’da tam gün, 9 Nisan’da ise yarım gün idari izinli olacakları hatırlatılarak, maaşların bayram öncesi değil, ayın 15’inde yatırılacağı açıkça ifade edildi. Bu durum, bayram öncesinde maaşlarını bekleyen kamu çalışanlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

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