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Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

Memurlar en çok bu aracı tercih ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 19:29
Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

Memurların gözde araç modelinin piyasa fiyatı açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEMURLARIN GÖZDE ARACI

Sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar fahiş şekilde artmaya devam ederken SUV kategorisinde yer alan Chery X90 Pro model de epey dikkat çekiyor. Çin üretimi araç uygun fiyatıyla müşterilerin yüzünü güldürüyor. Modern tasarımlı ve lüks araç konforlu özelliklerine rağmen uygun fiyatlara satışa çıkıyor. 5 ve 7 kişilik oturma düzenine sahip olan aracın beş farklı donanım paketi kullanıcılara sunuluyor. 

lüks ve ucuz araç modeli

1.6 T ve 2.0 T iki farklı turbo motor, iki motorda 7 ileri ıslak çift kavramalı şanzıman yer alıyor. 2.0 T motorlu araç paketinde 0'dan 100 kilometreye 8.3 saniyede çıkış sağlanıyor. Aracın iç mekan tasarımı ve üst düzey teknolojisi kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Aracın kokpitinde 10.25 inç LCD panel, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga set ile desteklenen dokunmatik ekran bulunuyor. SUV kategorisinde en çok tercih edilen araç Türkiye piyasasında başlangıç fiyatıyla 570 bin TL'ye satışa çıkıyor. Araç piyasaya göre epey uygun fiyatlara kullanıcılara sunuluyor.  

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