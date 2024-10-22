DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37,04 -0,01%
ALTIN
3.012,25 -0,61%
BITCOIN
2.293.517,2 1,04%

Merkez Bankası: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan döviz kurları hakkında güncel bilgiler ve kurlar.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:44
Merkez Bankası: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03480
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37473
BHDBAHREYN DİNARI90.7443
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28630
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.8745
BWPBOTSVANA PULASI2.5625
BRLBREZİLYA REALİ6.0082
DZDCEZAYİR DİNARI0.25629
CZKÇEK KORUNASI1.4658
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00220
MADFAS DİRHEMİ3.4594
PHPFİLİPİN PESOSU0.59161
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9452
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5093
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40694
HKDHONG KONG DOLARI4.4016
IQDIRAK DİNARI0.02612
ISKİZLANDA KRONU0.24789
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07040
KESKENYA ŞİLİNİ0.26522
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00800
LYDLİBYA DİNARI7.1141
HUFMACAR FORİNTİ0.09247
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60128
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.9050
MXNMEKSİKA PESOSU1.7168
EGPMISIR LİRASI0.70299
MDLMOLDOVA LEYİ1.9069
NADNAMİBYA DOLARI1.9452
NGNNİJERYA NAİRASI0.02082
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00267
PENPERU YENİ SOLU9.0929
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5681
RSDSIRP DİNARI0.31622
SGDSİNGAPUR DOLARI26.0075
SDGSUDAN POUNDU0.05699
SYRSURİYE LİRASI0.00263
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9452
THBTAYLAND BAHTI1.0217
TNDTUNUS DİNARI11.0364
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.7759
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.82895
OMRUMMAN RİYALİ88.8739
JODÜRDÜN DİNARI48.2551
VNDVİETNAM DONGU0.00135
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.0546
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0676
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.7056

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Norveç Varlık Fonu 3'üncü Çeyrekte Büyük Bir Kazanç Elde Etti
2
Spot Doğal Gaz Piyasası Güncel Verileri
3
Avrupa Parlamentosu, Ukrayna için 35 Milyar Avro Kredi Onayladı
4
IMF Küresel Ekonomik Büyüme Tahminlerini Açıkladı
5
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Heyeti Türkmenistan ile Taşımacılıkta Yeni Yollar Arıyor
6
Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda
7
Almanya Başbakanı Scholz: AB Regülasyonları Ekonomimizin En Büyük Sorunu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak