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Merkez Bankası Başkanı Karahan: “Enflasyon Haziran ayı itibari ile her ay gerileyecek”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili konuştu. Karahan “Yol haritamıza göre enflasyon, Haziran ayında başlayarak her ay gerileyecek” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:04
Merkez Bankası Başkanı Karahan: “Enflasyon Haziran ayı itibari ile her ay gerileyecek”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'e katılarak burada bazı açıklamalarda bulundu. Karahan, Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu dile getirirken, enflasyonun Haziran ayı itibari ile her ay geri gideceğini öngördüklerini de belirtti.

Konu ile ilgili olarak Karahan, dezenflasyon süreci için gerekli koşulların oluşmaya başladığını ve yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun gerilemeye başlayacağını ifade etti. Başkan Karahan, enflasyonda kalıcı bir düşüş elde edene kadar ve hedefe ulaşılana kadar, sıkı para politikalarının uygulanmaya devam edeceğini de belirtti.

"Para politikası daha da sıkılaşabilir"

Merkez Bankası Başkanı Karahan, cari dengede yaşan iyileşme ile finansman ihtiyacının azalmış olduğunu ve dış finansmana erişim daha da kolaymış olduğuna da değindi. Karahan, yurt dış yatırımcılarının TL’ye yönelik talebinin artmış olduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Başkan Karahan, enflasyonda belirlenen yol haritasında herhangi bir aksama olması durumunda ise para politikasının daha da sıkılaşabileceğine işaret etti.

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