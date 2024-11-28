Merkez Bankası, Cari Açığın Ekim Ayında Azalacağını Öngördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, cari açığın 12 aylık birikimli olarak seyahat gelirlerinin güçlü katkısıyla Ekim ayında da azalacağını öngörüyor.

Küresel Ekonomide Sınırlı İyileşme

Toplantı özetinde, küresel büyüme görünümündeki sınırlı iyileşmenin yılın ikinci çeyreğinde devam ettiği ifade edildi. Türkiye'nin dış ticaret ortaklarına dayanan küresel büyüme endeksinin 2024 yılında yüzde 2 artışla, 2023'teki yüzde 1,8'in üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor.

Küresel Enflasyon ve Faiz İndirimleri

Küresel enflasyondaki düşüşün sürdüğü, ancak hizmet sektöründeki enflasyon baskısının devam ettiği belirtildi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faiz indirim süreçlerinin devam ettiğine dikkat çekildi. Merkez bankalarının, enflasyon görünümünde olumlu eğilimi korumak adına temkinli bir yaklaşımı sürdüreceği değerlendirildi.

Mevduat Faizleri ve Kredi Büyümesi

15 Kasım haftası itibarıyla TL mevduat faizleri %56 seviyesinde kaldı. Aynı dönemde TL ticari kredi faizleri ise %52,7 seviyesine düştü. İhtiyaç kredisi faizleri %70,4, konut kredisi faizleri %40,9 seviyesine geriledi.

Portföy Girişleri ve DİBS Piyasası

Geçtiğimiz haftalarda Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasına 2,35 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Bu durum, bankacılık ürünleri aracılığıyla TL mevduat payının artış göstermesinin etkisiyle gerçekleşti.

İç Piyasa Talebi ve Üretim Endeksleri

Eylül ayında, perakende ve ticaret satış hacimlerinde artış gözlemlenirken, otomobil ve beyaz eşya satışlarının içindeki talepte kademeli bir yavaşlama yaşandı. Ekim ayında kartla yapılan harcamalar yataya yakın seyrederken Kasım ayının ilk haftasındaki verilerde de sınırlı bir düşüş görüldü.

Cari İşlemler Dengesi

Eylül ayı itibarıyla cari işlemler dengesi 3 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık birikimli cari açık, seyahat gelirlerindeki artış nedeniyle 9,7 milyar dolara geriledi. Ekim ayında cari açığın seyahat gelirleriyle azalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Bu verilere dayanarak, bankacılık sektörünün 12 aylık birikimli uzun vadeli borç çevirme oranının yaklaşık %140 civarında olduğu, bu oranın bankacılık dışındaki sektörlerde ise %112 seviyesinde olduğu vurgulandı.

TCMB'nin toplantı özeti, Türkiye ekonomisinin durumu ve gelecekteki öngörüler açısından önemli bilgiler sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.