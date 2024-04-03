Merkez Bankası döviz alımına başladı! Dolar geriledi

Merkez Bankası, uzun bir aradan sonra bugün piyasalarda döviz alımı gerçekleştirdi. Dolar/TL kuru 31,90 seviyelerine yaklaşırken, piyasaya giren banka, alımlarını gün boyunca sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün Döviz piyasalarında aktif bir rol oynadı. Ancak, bu yılın önceki dönemlerinden farklı olarak, banka döviz satıcısı değil alıcı konumundaydı. Bloomberg HT'nin haberine göre, TCMB'nin piyasada döviz alımları, Dolar/TL kurunun 31,90 seviyelerine doğru düşüş göstermeye başladığı zaman gerçekleşti. Bu alımlar gün boyunca devam ederken, Dolar/TL kuru akşam saatlerinde günlük yüzde 0,35 düşüşle 31,93 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin döviz alımları doğrudan müdahale kapsamında olmadığı için toplam döviz alım miktarı açıklanmamaktadır.



Faiz Artışı Rezerv Erimesini Durdurmuştu

TCMB'nin rezervleri, yeni ekonomi yönetimi sonrasında özellikle geçen yılın son çeyreğinde hızla artış gösterirken, bu yıl durum tersine döndü. Yıl başından bu yana TCMB'nin swap hariç net rezervleri 28 milyar dolarlık bir düşüşle -65,1 milyar dolara geriledi. Resmi olarak açıklanmasa da, bu düşüşün büyük ölçüde piyasada seçim öncesi artan döviz talebine karşılık verilmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Seçim öncesinde yapılan 500 baz puanlık faiz artışının ardından geçen hafta net rezervlerinde 200 milyon dolarlık bir artış görülmüştü.

Raporlar Etkili Oldu

Yerel seçimlerin geride kalması ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının güçlü bir şekilde verilmesi, piyasalardaki döviz talebini tersine çevirdi. Bu durumda yabancı bankaların raporlarının da etkisi büyük oldu. Tüzel ve gerçek kişiler arasında dövizden TL'ye dönüş hareketi gözlenirken, pazartesi günü yüksek efektif döviz satışının etkisiyle bir ara Kapalıçarşı kuru, bankalar arası kurdan daha düşük seviyelere geriledi. Merkez Bankası'nın 31,95 seviyelerinden alıma başlaması, son dönemde kaybedilen rezervin tekrar kazanılacağı beklentilerini artırdı.