Merkez Bankası İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB İki Ayrı TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde piyasalarda likidite sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalelerden ilki 20 milyar lira değerinde, diğeri ise 560 milyar lira değerindeydi.

20 Milyar Liralık İhalede Detaylar

20 milyar liralık ihale kapsamında, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 6 milyar 179 milyon lira olarak belirlendi. İhalede belirlenen minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı ise %50 oldu. Ayrıca, ortalama faiz oranı da %49,99 olarak ilan edildi.

560 Milyar Liralık İhalede Sonuçlar

560 milyar liralık depo alım ihalesinde ise toplam teklif ve gerçekleşme tutarı 495 milyar 104 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale için belirlenen minimum faiz oranı %49,98 iken, maksimum faiz oranı %50 olarak gerçekleşti. Ortalama faiz oranı ise %50 olarak bildirildi.