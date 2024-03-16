Merkez Bankası’ndan yeni karar: Nakit avansta faizler yükseldi!

TCMB, kredi kartları üzerinden yapılacak olan nakit avans çekim işlemleri ve kredili mevduat hesapları ile ilgili önemli bir değişikliği duyurdu. Merkez Bankası’nın aldığı karar göre, yapılacak olan işlemlerde uygulanan faiz oranı yüzde 4.42’den yüzde 5’e yükseltildi. İhtiyaç kredilerinde artırılan faiz oranlarından sonra, kredi kartından çekilen nakit avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarının da artırılması bekleniyordu. Merkez Bankası’nın aldığı bu kararın bugünden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.
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