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Merkez Bankası’ndan yıl sonu enflasyon ve dolar kuru tahminleri: Doları olanlar yaşadı

Şubat ayında Merkez Bankası tarafından yapılan ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ sonuçlarına göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,04’ten yüzde 42,96’ya çıktı. Yıl sonu dolar kuru tahmini ise 40,02 TL olarak belirlendi

Yayın Tarihi: 16.02.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:30
Merkez Bankası’ndan yıl sonu enflasyon ve dolar kuru tahminleri: Doları olanlar yaşadı

Merkez Bankası piyasa anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, şubat ayında gerçekleştirdiği 'Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre; yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri artarken, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri azaldı. Politika faizi ve büyüme beklentileri ise aynı kaldı.

Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri yükseldi 

Ankete katılanların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak ayında yüzde 42,04 iken, şubat ayında yüzde 42,96’ya yükseldi. Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de 40,00 TL’den 40,02 TL’ye çıktı.

12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri düştü 

Ankete katılanların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ocak ayında yüzde 39,09 iken, şubat ayında yüzde 37,78’e düştü. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 23,69’dan yüzde 23,05’e indi.

Politika faizi beklentisi değişmedi 

Ankete katılanların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ocak ayında olduğu gibi şubat ayında da yüzde 45,00 olarak kaldı.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,3’e geriledi Ankete katılanların gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2024 yılı büyüme beklentisi ocak ayında yüzde 3,4 iken, şubat ayında yüzde 3,3’e geriledi. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,9’dan yüzde 3,8’e indi.

Ankete 68 katılımcı yanıt verdi 

Merkez Bankası’nın şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı. Sonuçlar, katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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