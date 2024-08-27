Merkez Bankası'nın TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif

TCMB'nin Son İhale Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL depo alım ihalesinde dikkat çekici bir teklif aldı. İhaleye gelen toplam teklif tutarı 14 milyar 700 milyon lira olarak kaydedildi.

Faiz Oranları Ne Oldu?

Bugün gerçekleştirilen 20 milyar liralık ihale kapsamında belirlenen

Minimum faiz oranı: %49,99

%49,99 Maksimum faiz oranı: %50

%50 Ortalama faiz oranı: %50

Bu veriler, piyasalarda önemli bir etki yaratması bekleniyor. TCMB'nin bu politikaları, döviz piyasalarının seyrini de etkileyebilir.