Merkez Bankası’nın Yılın İlk Faiz Kararı Ne Olacak? İşte Ekonomistlerin Tahminleri

Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor! Ekonomistler Ne Diyor?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında 2024 yılının ilk toplantısını yapacak. Geçtiğimiz ay politika faizi 250 baz puan artırılarak %42,5’e yükseltilen Merkez Bankası’nın bu ayki faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomistler de faiz kararıyla ilgili tahminlerini paylaştı. İşte Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili detaylar.





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB, 2024 yılının ilk PPK toplantısını 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Karar da toplantının ardından duyurulacak.



EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ GELDİ





Piyasalarda Merkez Bankası’nın atacağı adım yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe dair beklentilerin medyanı 250 baz puan artırım yönünde. Anket sonuçlarına göre, ankete katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu politika faizinin 250 baz puan artırılarak %45’e çıkarılacağını öngörüyor.

2023 YILINDA 34 PUANLIK FAİZ ARTIRIMI

Merkez Bankası, son 7 toplantısında da faizde yukarı yönde hamleler yaptı. Faizde bu seneki toplam artış 34 puan olarak kaydedildi. Merkez Bankası, Haziran ayı toplantısın itibari ile para politikasında sıkılaştırmaya gitti. Merkez Bankası, Haziran ayı toplantısında faizde yukarı yönde hamle yaparak indirim sürecini 27 ayın sonunda sonlandırmıştı. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında ilk toplantısını Haziran ayında gerçekleştiren kurul, politika faizini 6,5 puan artış ile %15’e çıkarmıştı.



Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla %17,50’ye yükseltmişti. Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi %25’e çıkardı.

Eylül ayı toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak %25’ten %30’a çıkarılmıştı. Ekim ayında faiz artışını sürdüren Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artış ile faizi %35’e yükseltmişti. Kasım ayı toplantısında ise politika faizi 500 baz puan artırılarak %35’ten %40’a çıkmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı, 25 Ocak Perşembe günü açıklanacak.



Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı, ekonomistlerin beklentilerine göre 250 baz puan artırılarak %45’e çıkabilir.

Merkez Bankası faiz kararı neden önemli? Merkez Bankası faiz kararı, piyasaların ve ekonominin seyrini etkileyen önemli bir faktördür. Faiz kararı, enflasyon, döviz kuru, yatırım, tüketim, tasarruf, büyüme gibi makroekonomik göstergeleri etkiler.