Merkez Bankası piyasalarda bomba etkisi yaratacak faiz kararını açıkladı

Piyasaların beklediği Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar üzerine Eylül 2023 toplantısında faizlerin 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükselirken ekonomi uzmanlarında anketler için Eylül ayında artış yaşandı.

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli ihale faiz oranlarının yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkartılması yönünde karar alındı. En kısa süre içerisinde tesisi, enflasyon beklentilerinde çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaların kontrol altına alınmasıyla parasal sıkılaştırma sürecinde devam edeceğini açıkladı.





Enflasyon Raporu’ndaki bulunan tahmin raporunda üst sınırına yaklaşırken öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş yaşanması beklentisi oluştu. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarında etkileri devam ederken dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'da bulunan bilgiler üzerinde uyumlu olarak tesis edilmesi kararı verildi.

Faizlerde enflasyonun ana eğilimlerinde gerilemeler yaşanırken enflasyon orta vadede yüzde 5 hedefinde yer aldı. Parasal ve finansal şartların yerine getirilmesi üzerine enflasyon görünümlerinde dikkat çeken iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiğiyle ölçüde kademeli olarak güçlendi. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimi üzerinde göstergeler takip edilirken fiyat istikrarıyla teme hedef üzerinden tüm araçlarda kararlılık haline devam edildi. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.