Merkez Bankası, Politika Faizini 250 Baz Puan İndirdi

Merkez Bankası, Faiz İndirimine Gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye çekti.

Kurul Toplantısı ve Açıklamalar

TCMB'den yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizini indirme kararını aldığını belirtildi. Açıklamada, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlendiği ifade edildi.

Enflasyon Verileri ve Sonuçları

Duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir." denilirken, aralık ayındaki öncü verilerin enflasyonda düşüşe işaret ettiği kaydedildi. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin, yurt içi talebin yavaşladığını ve enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde olduğunu gösterdiği ifade edildi.

İşlenmemiş Gıda ve Hizmet Enflasyonu

İşlenmemiş gıda enflasyonunun, önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında daha ılımlı bir görünüm sergilediği vurgulandı. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiği belirtildi.

Para Politikası ve Gelecek Beklentileri

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme sağladığı ifade edildi. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtildi.

Kurulun, para politikasında yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşı etkili araçları kullanacağı, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla işletileceği kaydedildi.

Ayrıca, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.